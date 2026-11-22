കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡേറ്റ സെന്റർ സേവനങ്ങൾക്കായി കൈകോർത്ത് എസ്.ടി.സിയും കെ.എഫ്.എച്ചുംtext_fields
മനാമ: അത്യാധുനിക കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡേറ്റ സെന്റർ സേവനങ്ങൾക്കായി ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ സേവനദാതാക്കളായ എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻ , കുവൈത്ത് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് (കെ.എഫ്.എച്ച്) ബഹ്റൈനുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ കരാറിലൊപ്പിട്ടു. ബാങ്കിന് സമഗ്രമായ എന്റർപ്രൈസ് കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡാറ്റാ സെന്റർ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ കരാർ.
പുതിയ കരാർ പ്രകാരം, കെ.എഫ്.എച്ച് ബഹ്റൈന്റെ എല്ലാ ശാഖകളെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംയോജിത ബിസിനസ് സൊല്യൂഷനുകൾ എസ്.ടി.സി ലഭ്യമാക്കും. കൂടാതെ, ബാങ്കിന്റെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എസ്.ടി.സിയുടെ അത്യാധുനിക ടയർ 3 ഡാറ്റാ സെന്ററിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും. കോർ, ബ്രാഞ്ച്, ഫിനാൻഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആവശ്യങ്ങളെ നൂതന ഡേറ്റാ സെന്റർ സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും.
മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ കുവൈത്ത് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് - ബഹ്റൈന്റെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻ ചീഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഹോൾസെയിൽ ഓഫീസർ ഹിഷാം മുസ്തഫ പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈനുമായി സഹകരിക്കുന്നതെന്ന് കെ.എഫ്.എച്ച്-ബഹ്റൈൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഗ്രൂപ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സമീഹ് അബുതാലിബ് പറഞ്ഞു.