കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം

കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണംtext_fields
മനാമ: കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം പ്രായപരിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മേൽനോട്ട അധികാരം നൽകുന്നതിനുമുള്ള നിയമഭേദഗതി ബഹ്റൈൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു. നിലവിലുള്ള പ്രായപരിധി പരിശോധനകൾ കുട്ടികൾ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കുന്നുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടെയാണ് എം.പിമാർ നിർണ്ണായകമായ ഈ ബില്ലിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്.
ബഹ്റൈനിലെ ചൈൽഡ് നിയമത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരം, കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നതും മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പുകളും മറ്റ് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും രക്ഷിതാക്കളുടെയോ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയോ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് അധികാരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ, നിയമത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കുകയോ സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിയമലംഘനത്തിന് പിഴയോ മറ്റ് ശിക്ഷാനടപടികളോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചത് കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്നും പങ്കുവെക്കുന്നതെന്നും നിരീക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതായി എം.പി ബദർ അൽ തമീമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പണ്ട് ആശയവിനിമയത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് എണ്ണമറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിക്ക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ നിശ്ചിത പ്രായപരിധി നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മറികടക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന് കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ പുതിയ നിയമം അധികൃതരെ സഹായിക്കുമെന്നും അൽ തമീമി വ്യക്തമാക്കി.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക് ടോക്, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വാട്സ്ആപ്പ്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ എന്നിവയും പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വന്നേക്കാമെന്ന് പാർലമെന്റിന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ബദർ അൽ തമീമി, മുഹമ്മദ് അൽ ഒലൈവി, അഹമ്മദ് ഖറാത്ത, മുഹമ്മദ് അൽ റിഫായി എന്നിവരടക്കം അഞ്ച് എം.പിമാരാണ് ഈ നിയമഭേദഗതി നിർദ്ദേശം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടർ അനുമതിക്കായി ഭേദഗതി നിർദേശം മേൽ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറും.