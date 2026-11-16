ഹമദ് രാജാവിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ഹൃദയസ്പർശിയായ സ്നേഹക്കുറിപ്പുമായി ശൈഖ് നാസർtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മകൻ ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പിതാവെന്ന നിലയിലും ഭരണാധികാരിയെന്ന നിലയിലും രാജാവ് നൽകുന്ന മാതൃകാപരമായ നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
മകനെന്ന നിലയിൽ ‘അങ്ങയുടെ തണലിൽ വളരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഒരു മകന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത പിതാവായും, രാജ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റാർക്കും പകരമാകാൻ കഴിയാത്ത ഭരണാധികാരിയായുമാണ് രാജാവിനെ കാണുന്നത്. മഹത്വം എന്നത് അധികാരത്തിലല്ല, മറിച്ച് വിനയത്തിലാണെന്നും, പ്രതാപം കിരീടത്തിലല്ല, മറിച്ച് നിലപാടുകളിലാണെന്നും പിതാവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതായി ശൈഖ് നാസർ കുറിപ്പിൽ എടുത്തുപറയുന്നു.
ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണെന്ന വലിയ പാഠമാണ് അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകിയത്. പ്രായം എത്ര കടന്നാലും ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചാലും, എപ്പോഴും പിതാവിനെ മാതൃകയാക്കുന്ന മകനായിത്തന്നെ തുടരുമെന്നും, പിതാവിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങൾ തേടുന്നതെന്നും സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്റെ അഭിമാനവും കരുത്തും ശിരസ്സിലെ കിരീടവുമാണ് രാജാവെന്നും, തനിക്ക് പിതാവായും ബഹ്റൈന് രാജാവായും ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘകാലം കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയുമാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്.