ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തി ശൈഖ് നാസർtext_fields
മനാമ: ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് സൽമാനിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും റോയൽ ഗാർഡ് കമാൻഡറുമായ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ സന്ദർശിച്ചു.
ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ജലീല ബിൻത് അൽ സയ്യിദ് ജവാദ് ഹസൻ, റോയൽ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ ഡോ. ശൈഖ് ഫഹദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽ ഖലീഫ, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. മറിയം അത്ത്ബി അൽ ജലഹ്മ എന്നിവരും സന്ദർശനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെയും, പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ കിരീടാവകാശിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെയും ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് പരിക്കേറ്റവരെ അറിയിച്ചു.
ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആരോഗ്യനിലയും ചികിത്സാ പുരോഗതിയും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കും പരിചരണത്തിനുമാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിലൂടെയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ ബഹ്റൈൻ കരുത്തോടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും നിലകൊള്ളുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിൽ മെഡിക്കൽ, നഴ്സിംഗ് വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സന്നദ്ധതയെയും പ്രാപ്തിയെയും സമർപ്പണത്തെയും ശൈഖ് നാസർ പ്രശംസിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും, ബഹ്റൈനും നേതൃത്വത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും നിരന്തരമായ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.