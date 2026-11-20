ഷറഫ് ഡിജിയിസ് വമ്പൻ ഓഫറുകൾ; അവന്യൂസ് മാളിൽ ദിവസവും സൗജന്യ ടി.വി നേടാൻ അവസരംtext_fields
മനാമ: പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റീട്ടെയിലർമാരായ ഷറഫ് ഡിജി ബഹ്റൈനിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വമ്പൻ ഷോപ്പിംഗ് ആഘോഷവും ആകർഷകമായ സമ്മാന പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദി അവന്യൂസ് മാളിലെ ഷറഫ് ഡിജി ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ നവംബർ 19 മുതൽ തുടർച്ചയായ 5 ദിവസത്തേക്ക് ദിവസവും 1 സൗജന്യ ടി.വി വീതം ആകെ 5 ടിവികൾ നേടാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 60% വരെ വിലക്കിഴിവും ലഭ്യമാണ്.
ഓരോ പർച്ചേസിനൊപ്പവും ലഭിക്കുന്ന ‘സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ’ കൂപ്പണിലൂടെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, ടിവികൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. ഇതിനുപുറമെ ഓരോ പർച്ചേസിനൊപ്പവും ഷിഫ അൽ ജസീറയിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ്, എക്സ്ട്രോവെർട്ട് കഫേയിൽ 3 ബഹ്റൈൻ ദിനാർ കിഴിവ്, 360പ്ലേയിൽ ഒരു റൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് സൗജന്യം എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ഇ.എം.ഐ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അന്നുതന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ സൗജന്യ ഡെലിവറി സൗകര്യവും ഷറഫ് ഡിജി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
സിറ്റി സെന്റർ ബഹ്റൈൻ, റിഫയിലെ എൻമ മാൾ, മുഹറഖിലെ സീഫ് മാൾ, ദി അവന്യൂസ് മാൾ എന്നീ ഷറഫ് ഡിജി സ്റ്റോറുകൾ വഴിയോ, bahrain.sharafdg.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8000 8007 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് (നിബന്ധനകൾ ബാധകം).