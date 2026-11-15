ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ സാഹചര്യം; ബഹ്റൈന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് യു.എൻ രക്ഷാസമിതിtext_fields
മനാമ: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധികളും പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സമാധാനത്തിന് മേലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. ബഹ്റൈന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് യോഗം ചേർന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്കൻ, ഏഷ്യ-പസഫിക് കാര്യ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഖാലിദ് ഖിയാരി, ജി.സി.സി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽ ബുദൈവി എന്നിവർ യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ബഹ്റൈൻ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ജമാൽ ഫാരിസ് അൽ റുവൈഹി യോഗത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരായ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക-അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ബഹ്റൈൻ ഈ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമുദ്ര നാവിഗേഷൻ, വ്യോമ നാവിഗേഷൻ, ഡാറ്റ എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളെയും ഈ സംഘർഷങ്ങൾ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബഹ്റൈൻ, ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾ, ജോർദാൻ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ 1,600-ഓളം കപ്പലുകൾ തടസ്സപ്പെടുകയും 23,000-ത്തിലധികം നാവികർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരായ ഹൂതി ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച അദ്ദേഹം, സൗദിയുടെ സ്വയം പ്രതിരോധ അവകാശത്തിന് പൂർണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ, മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും തകർക്കുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും ആക്രമണങ്ങളെയും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അഖണ്ഡമാണെന്നും, ആഗോള സുരക്ഷയുടെ സുപ്രധാന ഘടകമാണെന്നും യോഗം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഇറാനിയൻ ആണവ വിഷയത്തിൽ ഒമാൻ നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെയും, ഖത്തറും പാകിസ്താനും അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെയും പ്രസ്താവന പ്രശംസിച്ചു. മേഖലയിലെ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രമേയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കണമെന്നും, സമുദ്രപാതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും സമാധാന ചർച്ചകളിലും ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.