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Madhyamam
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    പേപ്പറുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വിൽപന

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    • ബഹ്‌റൈനിൽ പ്രവാസിക്ക് 10 വർഷം തടവും 5,000 ദീനാർ പിഴയും
    • പിടിയിലായത് രഹസ്യവിരത്തെ തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ
    പേപ്പറുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വിൽപന
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    മനാമ: പേപ്പറുകളിൽ ആഗിരണം ചെയ്ത നിലയിൽ കൃത്രിമ ലഹരിവസ്തുക്കൾ കൈവശം വെക്കുകയും വിൽപന നടത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ ഏഷ്യൻ വംശജനായ പ്രവാസിക്ക് ബഹ്‌റൈൻ ഹൈ ക്രിമിനൽ കോടതി 10 വർഷം തടവും 5,000 ബഹ്‌റൈനി ദീനാർ പിഴയും വിധിച്ചു. പ്രതി ലഹരിവസ്തുക്കൾ കൈവശം വെക്കുകയും വിൽപന നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

    പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ വാറണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയുടെ താമസസ്ഥലത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, കിടക്കയ്‌ക്കടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ പുരട്ടിയ 20 കഷ്ണം പേപ്പറുകൾ കണ്ടെടുത്തു. വിപുലമായ ഒരു ലഹരി കടത്ത് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പ്രതിയെന്നും ലഹരിവസ്തുക്കൾ മൊത്തമായി വാങ്ങുക, വിൽക്കുക ‘ഡെഡ് ഡ്രോപ്പുകൾ’ വഴി വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിവയായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രധാന ചുമതലകളെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

    പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയേക്കാവുന്ന ബാഗുകൾ, കാപ്സ്യൂളുകൾ, പേപ്പർ ഷീറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങളും, വിവിധ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും, പണമിടപാട് രേഖകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു.

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    News Summary - Sale of narcotics hidden in papers
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