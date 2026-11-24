ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ രക്ഷിതാക്കളുടെതാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഭരണവും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിലനിർത്തണം- പി.പി.എtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈന്റെ 75 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഡിസംബർ 11-ന് നടക്കുന്ന വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിക്കും ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഉള്ളതെന്ന് പ്രോഗ്രസീവ് പാരന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (പി.പി.എ) വ്യക്തമാക്കി. സ്കൂൾ ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളായി, രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും നിയന്ത്രണത്തോടെയും മുന്നോട്ടുപോകണമോ, അതോ അധികാരവും ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഏതാനും വ്യക്തികളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടണമോ എന്നതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രക്ഷിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 25-ന് നടന്ന അസാധാരണ പൊതുയോഗത്തിൽ (ഇ.ജി.എം) ബഹ്റൈൻ നിയമങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പുതിയ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. ഭരണകൂടുതൽ സുതാര്യവും ജനാധിപത്യപരവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്നും, പുതിയ ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥകളെ വിമർശിക്കുന്നവർ എതിർപ്പിന്റെ കാരണം വസ്തുനിഷ്ഠമായി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പി.പി.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സ്കൂളിന് കൊമേഴ്സ്യൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നേടുന്നതിനെയാണോ, എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും സി.ആറിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളാക്കി പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനെയാണോ എതിർക്കുന്നതെന്ന് വിമർശകർ വ്യക്തമാക്കണം. ഫൗണ്ടർ അംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിർത്തണമെന്നാണോ നിലപാട്? ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ കാലാവധി മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടാണോ, രക്ഷിതാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് പേട്രൺ പദവിയിലൂടെ ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയതിനെയാണോ എതിർപ്പ്? ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതാ പരിശോധനയും പശ്ചാത്തല പരിശോധനയും നിർബന്ധമാക്കിയതിനെയാണോ വിയോജിപ്പെന്നും നേതാക്കൾ ചോദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ സ്കൂൾ കാഴ്ചവെച്ച അക്കാദമിക മുന്നേറ്റങ്ങളും വികസന നേട്ടങ്ങളും പി.പി.എ വിശദീകരിച്ചു.
സന്തോഷ് ബാബു, അഷ്റഫ് കാട്ടിൽപീടിക, പ്രവീൺ നായർ, ബിനോജ് മാത്യു, ബിജു മലയിൽ, റിഷാന സാക്കിർ, ജാക്കീർ അലി, വല്ലം ബഷീർ, സർവ്വർഖാൻ, മുഹമ്മദ് ബിസാൽ, ഹരിദാസ് സി.വി, പ്രിൻസ് മാങ്ങാട്, രാജേഷ് കുമാർ സി.എസ്, സതീഷ് നായർ, സുമേഷ് ആനേരി, ഹക്കിം പാലക്കാട് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.