മനാമ സൂഖും പരിസരവും ഇനി കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം? നിർദിഷ്ട പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ട്രസ്റ്റീസ് ബോർഡ്

മനാമ സൂഖും പരിസരവും ഇനി കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം? നിർദിഷ്ട പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ട്രസ്റ്റീസ് ബോർഡ്text_fields
മനാമ: തിരക്കേറിയ പഴയ മനാമ സൂഖിലും തെരുവുകളിലും വാഹനനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായുള്ള വിനോദ-വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പുതിയ നിർദ്ദേശം. ക്യാപിറ്റൽ ട്രസ്റ്റീസ് ബോർഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് തൗഫീഖ് അൽ അബ്ബാസ് സമർപ്പിച്ച ഈ പദ്ധതിക്ക് ബോർഡ് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകാരം നൽകി. തുടർനടപടികൾക്കായി നിർദ്ദേശം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-കാർഷിക കാര്യ മന്ത്രി വഈൽ അൽ മുബാറക്കിന് കൈമാറി.
പഴയ മനാമയുടെ പൈതൃകവും വാണിജ്യ പ്രാധാന്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സന്ദർശകർക്കും താമസക്കാർക്കും വാഹനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നടക്കാനും കടകൾ സന്ദർശിക്കാനും പ്രദേശത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് തൗഫീഖ് അൽ അബ്ബാസ് വ്യക്തമാക്കി.
ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ മേഖല പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടുകയോ വാഹനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിശ്ചിത സമയക്രമം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വ്യാപാരികൾക്ക് ചരക്കുകൾ ഇറക്കുന്നതിനും കയറ്റുന്നതിനും പ്രത്യേക സമയം അനുവദിക്കും. ആംബുലൻസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, പോലീസ് തുടങ്ങി അടിയന്തര സേവന വാഹനങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കും.
ബാബ് അൽ ബഹ്റൈൻ അവന്യൂ മുതൽ കവേർഡ് മാർക്കറ്റ്, ഗോൾഡ് സൂഖ് വഴി ശൈഖ് അബ്ദുള്ള അവന്യൂ, ഇമാം ഹുസൈൻ അവന്യൂ എന്നിവയിലേക്കും അബു ഒബൈദ അവന്യൂ, അൽ മിന അവന്യൂ, തജ്ജാർ അവന്യൂ, അൽ മുഅ്തസിം അവന്യൂ, അൽ മസ്റി അവന്യൂ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും പരമ്പരാഗത മാർക്കറ്റുകളോട് ചേർന്നുള്ള ഇടവഴികളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.
മുഹറഖിലെ വികസന പദ്ധതികളിലുണ്ടായതുപോലെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം പിന്നീട് നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പാർക്കിംഗിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും ബോർഡ് അംഗം മൈതം അൽ ഹയ്കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പദ്ധതി ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തെരുവുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഫലം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.