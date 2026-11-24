ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസജീവിതത്തിന് വിരാമം; പി.കെ. സിദ്ദീഖ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുtext_fields
ദോഹ: തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തൃപ്രയാർ കീഴ്പ്പിള്ളിക്കര സ്വദേശിയായ പി.കെ. സിദ്ദീഖ് 44 വർഷം നീണ്ട ഖത്തറിലെ പ്രവാസജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. 1982 ജൂണിൽ, വികസനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം, കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കും ഖത്തറിന്റെ വളർച്ചക്കും സാക്ഷിയായാണ് മടക്കയാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്.
സിവിൽ എൻജിനീയർ എന്ന നിലയിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സിദ്ദീഖ്, ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും (സി.ഐ.സി) ആദ്യരൂപമായ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷന്റെയും സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു.
ദോഹയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള പൊതുപരിപാടികൾ അപൂർവമായിരുന്ന കാലത്ത്, അൽ അറബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാലായിരത്തിലേറെപേർ പങ്കെടുത്ത സമൂഹ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളുടെ മുഖ്യ സംഘാടകരിലൊരാളാണ്. ദോഹ സ്റ്റേഡിയത്തിലും മറ്റു വേദികളിലുമായി നടന്ന ഈദ് സംഗമങ്ങൾ, പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ ഡോ. യൂസുഫുൽ ഖറദാവി, എഴുത്തുകാരി കമല സുരയ്യ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടികളും സിദ്ദീഖിന്റെ സംഘാടന മികവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
ജി.സി.സിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ ആരോഗ്യ സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായ ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള സംഘാടകരിൽ പ്രധാനിയാണ്. സമൂഹത്തിലെ അശരണർക്കും ആവശ്യക്കാർക്കും കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന 'സാന്ത്വനം' പോലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികളുടെ ചുമതലയും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദികളിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകാതെ, അണിയറയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മിതഭാഷിയായ സംഘാടകൻ എന്നതായിരുന്നു സിദ്ദീഖിന്റെ സവിശേഷത.
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുന്നതിനും രൂപംകൊണ്ട തൃശൂർ ജില്ലാ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷന്റെ സ്ഥാപകാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുമാണ്. സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റായും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സിദ്ദീഖ്, സംഘടനയുടെ വളർച്ചയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ നൽകിയ യാത്രയപ്പിൽ സിദ്ദീഖ് പടിയത്ത്, അബ്ദുൽ റഷീദ്, കെ.കെ. നസീമുദ്ധീൻ, അനീസ് മാള, കെ.വി. നൂറുദ്ദീൻ, നജാത്തുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
സി.ഐ.സി ആദ്യകാല സഹപ്രവർത്തകരും യാത്രയപ്പ് നൽകി, ചടങ്ങിൽ വി.ടി. ഫൈസൽ, മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാഹി, കെ.വി. നൂറുദ്ദീൻ, എൻ.കെ.എം. ഷുക്കൂർ, കെ.സി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, സുഹൈൽ ശാന്തപുരം, എം. മുഹമ്മദ് അലി, വി.എ. അസീസ്, പി.കെ. മുഹമ്മദ്, എം.എം. അബ്ദുൽ ജലീൽ, കെ. സമദ്, ഖാസിം മൗലവി, സജ്ന ഫൈസൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും ദീർഘമായ സേവനപാരമ്പര്യമുള്ള സിദ്ദീഖ്, ഹസ്സൻ അലി ബിൻ അലി കോൺട്രാക്ടിങ് കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനത്തിലടക്കം 15 വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് ദുഖാനിലെ ഖത്തർ പെട്രോളിയത്തിൽ 18 വർഷവും വീണ്ടും കൺസൾട്ടന്റായി പത്ത് വർഷവും പ്രവർത്തിച്ചാണ് പ്രവാസജീവിതത്തോട് വിടപറയുന്നത്. ഫരീദയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: ഹാദി, ഹുസ്ന, ഹുസ്സാമുദ്ദീൻ, ഹബീബ.