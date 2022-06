cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മനാമ: കുട്ടികൾക്ക്​ പ്രതിരോധ വാക്​സിനെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച രക്ഷിതാക്കളെ റിമാൻഡ്​ ചെയ്​തതായി പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൽനിന്നും 20 പേർക്കെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്​ഥാനത്തിലാണ്​ നടപടി.

രാജ്യം അംഗീകരിച്ച പ്രതിരോധ വാക്​സിനുകൾ കുട്ടികൾക്ക്​ ഹെൽത്ത്​ സെന്‍ററുകളിൽനിന്ന്​ അതത്​ സമയം എടുപ്പിക്കണമെന്നാണ്​ നിയമം. വാക്​സിനെടുക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ട്​ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിസമ്മതം ​പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇ​തേതുടർന്നാണ്​ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക്​ കേസ്​ കൈമാറിയത്​. മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ​രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യംചെയ്യുകയും രണ്ടുപേരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർ പെ​ട്ടെന്ന്​ തന്നെ വാക്​സിനേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന്​ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്​തു. കാരണമില്ലാതെ വാക്​സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്​ വിസമ്മതിച്ചാൽ നിയമപരമായി നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന്​ രക്ഷിതാക്കളെ ബോധവത്​കരിക്കുകയും ചെയ്​തു. ​ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക്​ നൽകേണ്ട വാക്​സിനുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ​ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന്​ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Parents who refuse to vaccinate their children will be remanded