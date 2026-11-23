വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ദിനാർ മൂലധന നിബന്ധന: ചൊവ്വാഴ്ച പാർലമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുംtext_fields
മനാമ: പൂർണ്ണമായും വിദേശ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 1 ലക്ഷം ബഹ്റൈൻ ദിനാർ മൂലധനം നിർബന്ധമാക്കുന്ന നിയമഭേദഗതി ബിൽ ബഹ്റൈൻ പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ നിർണായക വോട്ടെടുപ്പിന് എത്തുന്നു. വിദേശ നിക്ഷേപകരെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അകറ്റാൻ ഈ നീക്കം കാരണമായേക്കാമെന്ന ആശങ്കയെത്തുടർന്ന് ബിൽ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് നിർണായക പാർലമെന്ററി സമിതി എംപിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബഹ്റൈൻ പാർലമെന്റിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് വാണിജ്യ കമ്പനി നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി തള്ളിക്കളയാൻ ശുപാർശ ചെയ്തത്. നിശ്ചിത മൂലധന പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമെന്നും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമെന്നുമാണ് സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ബഹ്റൈൻ പൗരന്മാർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ പ്രാദേശിക ഉടമസ്ഥതാ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതോ ആയ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് തേടുന്ന പൂർണ്ണ വിദേശ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾക്കാണ് 1 ലക്ഷം ദീനാർ മൂലധനം നിർബന്ധമാക്കാൻ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വളരെ കുറഞ്ഞ മൂലധനവുമായി വിദേശ നിക്ഷേപകർ എത്തുമ്പോൾ ബഹ്റൈനി വ്യാപാരികളെയും ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുവെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകാതെ തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെ തടയാനാണ് നിശ്ചിത തുകയുടെ നിബന്ധന വഴിവയ്ക്കുകയെന്ന് സമിതി വാദിക്കുന്നു.
2024 ഏപ്രിലിൽ പാർലമെന്റിൽ ഈ വിഷയം വലിയ ചർച്ചകൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും വഴിതുറന്നിരുന്നു. ചില മേഖലകളിൽ 1 ലക്ഷം തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണെന്ന് അന്ന് എംപി സൈനബ് അബ്ദുൽ അമീർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ചില ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് 20 മില്യൺ ദിനാർ വരെ മൂലധനം ആവശ്യമുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും ഈ ഭേദഗതി അത്തരം ഉയർന്ന നിബന്ധനകളെ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
1 ലക്ഷം ദീനാർ നിബന്ധന വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള ബഹ്റൈന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇക്കണോമിക് വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വിദേശ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ബാങ്കുകളുടെയും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കുകയും അവയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ആദ്യ നിർദ്ദേശത്തെ എതിർത്തിരുന്നു.
മറുവശത്ത്, കർശനമായ നിയമങ്ങൾ വേണമെന്ന നിലപാടിനൊപ്പമാണ് ബഹ്റൈൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നിന്നത്. കുറഞ്ഞ മൂലധന നിബന്ധന വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബഹ്റൈനി ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ വിപണി വിഹിതം പിടിച്ചെടുക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയെന്നും, തൊഴിൽ വിപണിക്ക് പുറത്തുള്ള വിദേശ തൊഴിലാളികൾ പോലും സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രാദേശിക വ്യാപാരികളെ ബാധിച്ചെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കുറഞ്ഞ മൂലധനവുമായി വിപണിയിലെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാദേശിക നിക്ഷേപകരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന വാദത്തെ ബഹ്റൈനി ബിസിനസ്മെൻസ് സൊസൈറ്റിയും പിന്തുണച്ചു.