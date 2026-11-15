അബദ്ധത്തിൽ ഫോൺ കോൾ പോയത് വിനയായി; ബഹ്റൈനിൽ റസ്റ്റാറൻ്റ് കൊള്ളയടിച്ച നൈജീരിയൻ സ്വദേശിക്ക് അഞ്ചുവർഷം തടവ്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ലെബനീസ് റസ്റ്റാറൻ്റിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പണം കവരുകയും ഇന്ത്യക്കാരനായ ജീവനക്കാരനെ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത 26-കാരനായ നൈജീരിയൻ പ്രവാസിക്ക് അഞ്ചുവർഷവും 10 ദിവസവും തടവുശിക്ഷ. ബഹ്റൈൻ ഹൈ ക്രിമിനൽ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ശിക്ഷാകാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതിയെ നാടുകടത്താനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മോഷണത്തിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിനും അഞ്ചുവർഷവും, നാലുവർഷമായി സാധുവായ താമസരേഖയില്ലാതെ രാജ്യത്ത് തുടർന്നതിന് 10 ദിവസവുമാണ് ശിക്ഷ.
മോഷണത്തിനിടെ പ്രതിയുടെ കൈതട്ടി റസ്റ്റാറൻ്റിലെ ഫോണിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടൻ്റായ 27-കാരനായ ഇന്ത്യൻ യുവാവിന് അബദ്ധത്തിൽ കോൾ പോയതാണ് സംഭവം പുറത്തറിയാൻ കാരണമായത്. പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ റസ്റ്റാറൻ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഫോണിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയ യുവാവ് കോൾ എടുത്തെങ്കിലും മറുതലയ്ക്കൽ നിന്ന് മറുപടിയുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ റസ്റ്റാറൻ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിൻവാതിലിലെ ഗ്ലാസ് ജനാലയിലൂടെ അകത്തുകടന്ന പ്രതിയെ കണ്ടത്.
ഉടൻ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകനെ സഹായത്തിനായി വിളിച്ച അക്കൗണ്ടൻ്റ്, രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി. എന്തിനാണ് റസ്റ്റാറൻ്റിൽ കയറിയതെന്നും വിളിച്ചതെന്നും ചോദിച്ചപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ കോൾ പോയതാണെന്ന് പ്രതി മറുപടി നൽകി. തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന റസ്റ്റാറൻ്റിൻ്റെ ഫോൺ ഇദ്ദേഹം തിരികെ വാങ്ങി. എന്നാൽ, പെട്ടെന്ന് കത്തിയെടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെ ഭയന്നുപോയ ജീവനക്കാരൻ പിടിവിടുകയും പ്രതി ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.
റസ്റ്റാറൻ്റിലെ സാധനങ്ങൾ വാരിവലിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നെന്നും ക്യാഷ് ബോക്സ് തകർത്ത് 260 ബഹ്റൈൻ ദിനാർ കവർന്നതായും ജീവനക്കാരൻ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും കേസിൽ നിർണ്ണായക തെളിവായി. 2022 ജൂലൈയിൽ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതായും സമാനമായ മറ്റ് മോഷണക്കേസുകളിലും പ്രതി മുൻപ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മോഷ്ടിച്ച തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ പലതവണ മൊഴി മാറ്റിയെങ്കിലും 260 ദിനാർ കവർന്നതായി കോടതി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.