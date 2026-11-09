അദ്ലിയ ബ്ലോക്ക് 338-ന് പുത്തൻ ലുക്ക്: സമഗ്ര നവീകരണ നിബന്ധനകളുമായി അർബൻ പ്ലാനിങ് മന്ത്രാലയംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രശസ്തമായ റസ്റ്റാറന്റ്-വിനോദ കേന്ദ്രമായ അദ്ലിയ ബ്ലോക്ക് 338-ലെ വടക്കൻ മേഖലക്ക് പുത്തൻ ലുക്ക് നൽകാൻ സമഗ്ര നവീകരണ നിയമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും മനോഹരവുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനായി ഹൗസിങ്, അർബൻ പ്ലാനിങ് മന്ത്രി ആമിന അൽ റുമൈഹി 2026-ലെ 1211-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കടകളുടെ മുൻവശം, പരസ്യ ബോർഡുകൾ, ഔട്ട്ഡോർ സീറ്റിങ്, ലൈറ്റിങ് എന്നിവ ഏകീകൃത ഡിസൈൻ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.
പുതിയ നിയമപ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന എസി യൂണിറ്റുകൾ, മീറ്ററുകൾ, വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ എന്നിവ കാഴ്ചയിൽപ്പെടാത്ത വിധം 1.8 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഭിത്തികൾ കെട്ടി മറയ്ക്കണം. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുൻവശത്തെ ഭിത്തികളിൽ പുതിയ എസി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല. പരസ്യബോർഡുകൾ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 50 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കരുതെന്നും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ കടകളുടെ ബോർഡുകൾക്ക് ഫ്രണ്ട് സ്പേസിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നിൽ കൂടുതൽ ഉയരം പാടില്ലെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
പ്രദേശത്തെ വെളിച്ച സംവിധാനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2,700കെ മുതൽ 3,200കെ വരെ കളർ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വാം ലൈറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. വെളിച്ചം താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന രീതിയിലാവണം ലൈറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. ഫ്ലാഷിങ് സ്ട്രോബ് ലൈറ്റുകൾക്കും ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾക്കും പൂർണ വിലക്കുണ്ട്. കൂടാതെ തെരുവുകളോട് ചേർന്നുള്ള അതിരുമതിലുകൾക്കും പ്ലാന്ററുകൾക്കും 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരം പാടില്ല. 1.8 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള മറകൾ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും അത് പകുതി തുറന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം.
കാൽനടയാത്ര സുഗമമാക്കാൻ പ്രദേശത്ത് 3 മുതൽ 8 മീറ്റർ വരെ വീതിയിൽ പുതിയ കാൽനട ഇടനാഴികളും വിപുലമായ നടപ്പാതകളും നിർമിക്കും. തണലിനായി വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനമെങ്കിലും ബഹ്റൈന്റെ തദ്ദേശീയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കണമെന്നും നിർദേശത്തിലുണ്ട്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ റോഡ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർബൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും മുനിസിപ്പൽ കാര്യ മന്ത്രാലയവും ചേർന്നാണ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.