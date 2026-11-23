ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ 36ാമത് വാർഷികാഘോഷം വർണാഭമായിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ 36-ാമത് വാർഷികാഘോഷം ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ വെച്ച് പ്രൗഢഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും വിശിഷ്ടാതിഥികളും ഒത്തുചേർന്ന ചടങ്ങ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെയും വേദിയായി മാറി.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കെ.ജി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജൂനിയർ സെഷനോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. ഖുർആൻ പാരായണം, സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം, ബഹ്റൈൻ ദേശീയ ഗാനം എന്നിവയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. കെ. ഗോപിനാഥ് മേനോൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച മാജിക്കൽ ജേർണി ഓഫ് സ്റ്റോറി ബുക്സ്, ഒഡീസി - വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ, മെലഡി, ഫോർ സീസൺസ്, എൻഡ്ലെസ് വണ്ടേഴ്സ്, എ ജേർണി ത്രൂ ടൈം എന്നീ കലാപരിപാടികൾ സദസ്സിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.
ചടങ്ങിൽ ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. പ്രദീപ് സിംഗ് രാജ്പുരോഹിത് മുഖ്യാതിഥിയായും, പാർലമെന്റ് അംഗവും വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ-ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി ചെയർമാനുമായ ഡോ. ഹസൻ ഈദ് ബുഖമ്മാസ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായും പങ്കെടുത്തു. അക്കാദമിക്, കലാ-കായിക, സേവന മേഖലകളിലെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ഡോ. ജാൻ എം.ടി. തൊട്ടുമലിൽ, ഡയറക്ടർ ഡോ. ജോബി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ‘രാഗ ടു റിഥം - ദി റഹ്മാൻ ലെഗസി’ എന്ന സംഗീത പരിപാടിയോടെയും നന്ദിപ്രകാശനത്തോടെയും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീല വീണു.