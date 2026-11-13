ജനിതക വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ ബഹ്റൈൻ ശൂറാ കൗൺസിലിൽ പുതിയ ബിൽ

ജനിതക വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ ബഹ്റൈൻ ശൂറാ കൗൺസിലിൽ പുതിയ ബിൽtext_fields
മനാമ: മനുഷ്യരുടെ ഡി.എൻ.എ വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനും മനുഷ്യ ക്ലോണിംഗ് ഗവേഷണങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനുമായി കർശന വ്യവസ്ഥകളടങ്ങിയ 40 ആർട്ടിക്കിളുകളുള്ള പുതിയ കരട് നിയമം ബഹ്റൈൻ ശൂറാ കൗൺസിലിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം തടവും 1 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം ബഹ്റൈൻ ദീനാർ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കടുത്ത ശിക്ഷകളാണ് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്.
ജനിതക പരിശോധന, ജീൻ തെറാപ്പി, വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഈ കരട് നിയമം. മനുഷ്യ ക്ലോണിംഗ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ, പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റം വരുത്തൽ, ആരോഗ്യത്തിനോ പരിസ്ഥിതിക്കോ ഭീഷണിയാകുന്ന ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കും. അനുവദനീയമായ ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് പുറമെ ഒരാളുടെ ജീനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷം തടവും 1,00,000 മുതൽ 5,00,000 ദീനാർ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും. കൂടാതെ, വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതമില്ലാതെ ജനിതക പരിശോധന നടത്തുന്നവർക്ക് 1,000 മുതൽ 10,000 ദീനാർ വരെ പിഴ ചുമത്തും. ലൈസൻസില്ലാതെ ജനിതക പരിശോധനകൾ നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം തടവോ 10,000 മുതൽ 1,00,000 ദീനാർ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കും.
തൊഴിൽ, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലകളിൽ ജനിതക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം തടയുന്ന സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകളും ബില്ലിലുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ രോഗസാധ്യത അറിയാൻ തൊഴിലുടമകൾ ഡി.എൻ.എ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ മുൻകാല പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നിയമനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ നിരോധിക്കും. ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിത ജനിതക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും, രോഗപ്രതിരോധം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്വമേധയാ ഉള്ള ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ അനുവദനീയമായിരിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി അപേക്ഷകരോട് ഡി.എൻ.എ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടാനോ മുൻകാല ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും അനുവാദമുണ്ടാകില്ല. ഈ വിലക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് തടവോ 10,000 മുതൽ 50,000 ദീനാർ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കും.
അതേസമയം, പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിശോധനയ്ക്കും ഡി.എൻ.എ പരിശോധന തുടർന്നും അനുവദിക്കും. രോഗിയുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതം, വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ അനുമതി, ലൈസൻസുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യം എന്നീ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ജീൻ തെറാപ്പിയും നിയമവിധേയമായി തുടരും. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനിതക തെളിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്. ജനിതക രേഖകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഒരു ദേശീയ ജീനോമിക് ഡാറ്റാബേസും രൂപീകരിക്കും. ജനിതക വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാനും, രോഗികളുടെ സ്വകാര്യതയും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിച്ച് വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കാനും വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.