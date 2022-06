രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകൾ വരുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മനാമ: സൈക്കിൾപ്രേമികൾക്ക് നല്ല വാർത്തയുമായി ബഹ്റൈൻ. രാജ്യത്ത് സൈക്കിൾ യാത്രികൾക്കായി കൂടുതൽ ട്രാക്കുകൾ ഒരുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് അധികൃതർ.

ഇതിന് പുറമേ, തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്വേകളിലും കോർണിഷുകളിലും ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ഓടിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതായും ഗതാഗതമന്ത്രാലയം അസി. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി നദ ദീൻ പറഞ്ഞു. സൽമാൻ സിറ്റിയിലും ഈസ്റ്റ് ഹിദ്ദിലും ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും. ഇതിനകം 670ഓളം സ്കൂട്ടറുകളും അമ്പതിലധികം സൈക്കിളുകളും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ബഹ്റൈനിൽ നിലവിൽ പത്തിലധികം സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളുണ്ടെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയത്തിലെ അസി. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഷൗഖിയ ഹുമൈദാൻ പറഞ്ഞു. കിങ് ഫൈസൽ കോർണിഷിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സൈക്കിൾ ട്രാക്കിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. മറ്റിടങ്ങളിലും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകൾ നിർമിക്കാനാണ് പദ്ധതി. 2021ൽ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണപത്രം അനുസരിച്ച് ഇരു മന്ത്രാലയങ്ങളും സഹകരിച്ച് സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകൾ നിർമിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നത് തുടരും.എല്ലാ വാക്വേകളിലും കോർണിഷുകളിലും പ്രത്യേക സൈക്കിൾ പാതകൾ ഒരുക്കണമെന്ന് ധാരണപത്രം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. Show Full Article

