ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രാലയം

ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രാലയംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വ്യവസായ-വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക ദേശീയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബർ 1 മുതൽ 31 വരെ പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പെയ്നുകൾക്കുള്ള ഫീസുകളിൽ ഇളവ് നൽകുകയും വാണിജ്യ ഡിസ്കൗണ്ട് കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. വിപണിയിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കാനും ദേശീയ ആഘോഷങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് മന്ത്രാലയം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ മേഖലകൾക്ക് ഒരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിരുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ദ്രുദഗതിയിലാണ് രാജ്യം വളർച്ച നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് സർക്കാറും അനുബന്ധസംവിധാനങ്ങളും നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് വ്യവസായ-വാണിജ്യ മന്ത്രി അബ്ദുള്ള ബിൻ ആദിൽ ഫഖ്റു വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ, ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പെയ്നുകൾ എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലുമുള്ള കടകൾക്കും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ ഇതിലൂടെ അവസരമൊരുങ്ങുമെന്നും ഇത് പ്രാദേശിക വിപണികളെ ഉണർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പെയ്നുകൾ, സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകൾ, ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കടയുടമകളോടും വ്യാപാരികളോടും മന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ഡയറക്ടറേറ്റ് വഴി നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.