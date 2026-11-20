വിദ്യാര്ഥികൾക്ക് മീഡിയവൺ സ്നേഹാദരം; ശ്രദ്ധേയമായി മബ്റൂക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ്text_fields
മനാമ: പ്രവാസി വിദ്യാര്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മികവിന് മീഡിയ വണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ 'മബ്റൂക്ക് ഗള്ഫ് ടോപ്പേഴ്സ്' പുരസ്കാരങ്ങള് ബഹ് റൈനിലും സമ്മാനിച്ചു. ചടങ്ങിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് 90 ശതമാനത്തിലേറെ മാര്ക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ച നൂറ്റി അൻപതിലധികം വിദ്യാര്ത്ഥികൾ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.
ബഹ്റൈനിലെ സിഞ്ച് അൽ അഹ് ലി ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരുക്കിയ പ്രൗഢമായ ചടങ്ങില് വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളിലുള്ളവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മീഡിയ വൺ മബ് റൂക്ക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്. പത്താംക്ലാസിലും പ്ലസ്ടുവിലും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മീഡിയവൺ സ്നേഹാദരം നൽകിയ ചടങ്ങ് വിവിധ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിൽ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് നാലാം തവണയാണ് ബഹ്റൈനിൽ ഒരുക്കിയത്.
നോർത്തേൺ ഗവർണറേറ്റ് ഇൻവസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് തലവൻ ഇസാം അൽ ഖയ്യാത്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മീഡിയവൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മീഡിയവൺ സി.ഇ.ഒ മുഷ്താഖ് അഹ് മദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബഹ്റൈനിലെ സ്വദേശി പ്രമുഖരായ ഫാത്തിമ അൽ മൻസൂരി, റബാബ് അൽ ഷംസാൻ, ഹുസ് നിയ അൽകരീമി, ഷിഫ അൽ ജസീറ വൈസ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയരക്ടറുമായ സിയാദ് ഉമർ, മീഡിയ വൺ ജി.സി.സി ജനറൽ മാനേജർ സവാബ് അലി, ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡൻ്റ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള, വ്യവസായ പ്രമുഖൻ റഹീം വാവക്കുഞ്ഞ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു.
മീഡിയ വൺ ബഹ്റൈൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ സഈദ് റമദാൻ നദ്വി, മീഡിയവൺ ബഹ്റൈൻ രക്ഷാധികാരി സുബൈർ എം.എം, കൺട്രി ഹെഡ് ഹസനുൽ ബന്ന എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ ആദരിച്ചു. ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ നാനാ തുറകളിലുള്ളവരുടെയും സാന്നിധ്യം ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
സുബി ഹോംസുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ദിയ വിനോദിൻ്റെ വയലിൻ വാദനവും ഫെല്ല മെഹകിൻ്റെ നൃത്തവും അരങ്ങേറി. ഷബീഹ ഫൈസൽ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു. മീഡിയവൺ ബഹ്റൈൻ ബ്യൂറോ ചീഫ് സിറാജ് പള്ളിക്കര, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സജീബ്, കൺവീനർ സിറാജ് കിഴുപ്പിള്ളിക്കര, മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ റീജ നൂറുദ്ദീൻ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
സിറാജ് വി.പി, അബ്ദുൽ ഖാദർ മറാസീൽ, ജമാൽ നദ്വി, അനീസ് വി.കെ, സമീർ ഹസൻ, സാജിർ, മൂസ കെ ഹസൻ, ഗഫൂർ മൂക്കുതല, ബദ്റുദ്ദീൻ പൂവാർ, ഇജാസ് മൂഴിക്കൽ, പി. ശാഹുൽ, സലാഹുദ്ദീൻ കെ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഷാക്കിർ, ഷമീം ജൗദർ, ഫൈസൽ ടി.വി, ജാസിർ പി.പി, ഷക്കീർ, മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ്, മിഷാൽ, ജാഫർ പൂളക്കൽ, മുഹമ്മദ് ഷാജി, ഫാറൂഖ് വി.പി, അൻസാർ, ബഷീർ, ഷൗക്കത്ത് അലി, സൽമ സജീബ്, റഷീദ സുബൈർ, ഷിജിന ആഷിഖ്, നദീറ ഷാജി, നിഹാൻ ഗഫൂർ, യൂനുസ് സലീം, ഫസീല യൂനുസ്, ഇർഫാൻ, ഷൈമില, നൗഫൽ, ഷാനി സക്കീർ, ഉമ്മു സൽമ, വഫ ഷാഹുൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.