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എം.സി.എം.എ കമ്പവലി മത്സരം: ആര്യൻസ് ബഹ്റൈൻ ജേതാക്കൾ; എം.എം.എസ്.ഇ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ്text_fields
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News Summary - MCMA Tug of War Competition: Aryans Bahrain Champions
മനാമ: കായിക ആവേശവും സൗഹൃദവും ഒത്തുചേർന്ന എം.സി.എം.എ കമ്പവലി മത്സരത്തിൽ ആര്യൻസ് ബഹ്റൈൻ കിരീടം ചൂടി. ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച എം.എം.എസ്.ഇ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. എം.സി.എം.എ പ്രസിഡന്റ് അനീസ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഷിഫ അൽ ജസീറ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സിയാദ് ഉമ്മർ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സെക്രട്ടറി ഷബീർ പുനൂർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ലത്തീഫ് മരക്കാട്ട് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യവും കൂട്ടായ്മയും വിളിച്ചോതിയ പരിപാടി മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും സംഘാടന മികവുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. മത്സരത്തിലുടനീളം ടീമുകൾ പുലർത്തിയ കായികമികവും ഒത്തൊരുമയും കാണികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.
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