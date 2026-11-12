മറാഇ 2026; അന്താരാഷ്ട്ര കാർഷിക-മൃഗസംരക്ഷണ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കം

മറാഇ 2026; അന്താരാഷ്ട്ര കാർഷിക-മൃഗസംരക്ഷണ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കംtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്തെ വാർഷിക വിന്റർ ഇവന്റും ബഹ്റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനവുമായ മറാഇയുടെ ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പിന് സാഖിറിലെ എക്സിബിഷൻ വേൾഡ് ബഹ്റൈനിൽ വർണാഭമായ തുടക്കം. ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ പ്രതിനിധിയായി ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയാണ് ‘മറാഇ 2026’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കാർഷിക-മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലകൾക്ക് ബഹ്റൈൻ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ശൈഖ് നാസർ വ്യക്തമാക്കി. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നൂതന പദ്ധതികളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
പ്രദർശനത്തിന് നൽകുന്ന രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനും വികസന മേഖലകളിലെ നിരന്തര പിന്തുണയ്ക്കും ഹമദ് രാജാവിന് ശൈഖ് നാസർ നന്ദി അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനത്തിൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ-കാർഷിക മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കുതിരപ്പയറ്റ് പ്രദർശനം അവതരിപ്പിച്ച മൊറോക്കോയ്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ-കാർഷിക മന്ത്രി വഈൽ ബിൻ നാസർ ആൽ മുബാറക്കും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നാണ് ശൈഖ് നാസറിനെ സ്വീകരിച്ചത്.
ബഹ്റൈൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സുമായി സഹകരിച്ച് ‘സുസ്ഥിര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗും നവീകരണവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യേക സമ്മേളനവും ഇത്തവണത്തെ പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ അൽ കാരി സംഘത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ കലാപ്രകടനവും ‘ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് മൊറോക്കോ’ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കുതിര പ്രദർശനവും അരങ്ങേറി. ഗായകരായ അസീൽ അബൂബക്കറും ഫുആദ് അബ്ദുൽവാഹിദും ചേർന്ന് ‘അൽ അഹ്ദ് റാസിഖ്’ എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചു. വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളെയും പ്രദർശനത്തിന്റെ പ്രായോജകരെയും ശൈഖ് നാസർ ആദരിച്ചു. തുടർന്ന് പെയിന്റിംഗുകൾ, പൈതൃക വസ്തുക്കൾ, ഫാൽക്കൺ പ്രദർശനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കലാപ്രദർശനവും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. നവംബർ 15 വരെയാണ് ഫെസ്റ്റ്.