വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കെതിരായ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കണം

വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കെതിരായ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കണംtext_fields
മനാമ: വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും വിവേചനങ്ങൾക്കുമെതിരായ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും, മുൻവിധികളെ തള്ളിക്കളയാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും ബഹ്റൈൻ എം.പിമാർ. ബഹ്റൈന്റെ ദീർഘകാലത്തെ മതസഹിഷ്ണുതാ പാരമ്പര്യം ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അന്താരാഷ്ട്ര സഹിഷ്ണുതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികൾ. മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്കൂളുകളും കുടുംബങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബഹ്റൈൻ ഭരണഘടനയും ദേശീയ കർമ്മപദ്ധതിയും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എം.പി മറിയം അൽ സായിഗ് പറഞ്ഞു. വിദ്വേഷ പ്രസംഗം, വിവേചനം, പ്രകോപനം എന്നിവ നിരോധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ട്.
നിയമത്തിന് വിധേയമായി പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ബഹ്റൈനി സ്ത്രീകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണെന്നും, മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ബഹ്റൈന്റെ ദേശീയ പദ്ധതി വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇടമുണ്ട്. വിദ്വേഷവും ഭിന്നിപ്പും പടർത്തുന്നവർക്കെതിരെ ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പാർലമെന്റ് വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ, ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി ചെയർമാൻ ഡോ. ഹസ്സൻ ബുഖമാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ബഹ്റൈൻ ഈ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നതായി ശൂറ കൗൺസിൽ അംഗം ആദിൽ അൽ അസൂമി വ്യക്തമാക്കി. തലമുറകളായി പള്ളികളും ചർച്ചുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തൊരുമയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. വിദ്വേഷത്തിനെതിരെ യുവാക്കൾ ശബ്ദമുയർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ ‘കിംഗ് ഹമദ് ഗ്ലോബൽ സെന്റർ ഫോർ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടോളറൻസ്’ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യത്ത് മതസഹിഷ്ണുതയും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫക്കും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയ്ക്കും അവർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനവും സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്വേഷത്തിനും ഭിന്നിപ്പിനും ബഹ്റൈൻ സമൂഹത്തിൽ ഇടം നൽകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.