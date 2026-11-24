ജ്വല്ലറി അറേബ്യ, സെന്റ് അറേബ്യ, സിറ്റിസ്കേപ്പ് പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് പ്രദർശനങ്ങളായ ജ്വല്ലറി അറേബ്യ, സെന്റ് അറേബ്യ, സിറ്റിസ്കേപ്പ് ബഹ്റൈൻ എന്നിവ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്നു. നവംബർ 24 മുതൽ 28 വരെ എക്സിബിഷൻ വേൾഡ് ബഹ്റൈനിലാണ് പ്രദർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആഡംബര വാച്ചുകളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും മുതൽ സ്വപ്നഭവനങ്ങളും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആശയങ്ങളും വരെ സന്ദർശകർക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജ്വല്ലറി അറേബ്യയിൽ 25ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 700ലധികം ആഭരണ, വാച്ച് ബ്രാൻഡുകളാണ് ഇത്തവണ അണിനിരക്കുന്നത്. 112ലധികം പുതിയ പ്രദർശകരും ഇത്തവണ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. വജ്ര നെക്ലേസുകൾ മുതൽ വിവാഹ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം വരെ ഇവിടെയുണ്ടാകും. കൂടാതെ, രണ്ട് ഹാളുകളിലായി ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡ് സൂഖിൽ 40ലധികം പ്രാദേശിക സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികളും വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും. പരമ്പരാഗത-ആധുനിക ഡിസൈനുകൾക്കൊപ്പം സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
വൈവിധ്യമാർന്ന പെർഫ്യൂമുകൾ, ഊദ്, ബഖൂർ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് സെന്റ് അറേബ്യയിലുള്ളത്. കോസ്മെറ്റിക്സ്, സ്കിൻ കെയർ, ഹെയർ കെയർ, ബോഡി കെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഇത്തവണത്തെ പ്രദർശനം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിറ്റിസ്കേപ്പ് ബഹ്റൈന്റെ അഞ്ചാമത് പതിപ്പിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ, നിക്ഷേപ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കൊപ്പം ആർക്കിടെക്ചർ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ പ്രദർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രോപ്പർട്ടി ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, സ്മാർട്ട് ഹോമുകൾ, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള 25-ഓളം സിറ്റിസ്കേപ്പ് ടോക്കുകൾ എന്നിവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. പ്രവാസികൾക്ക് ബഹ്റൈനിൽ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗോൾഡൻ റെസിഡൻസി യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും പ്രദർശനത്തിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും.