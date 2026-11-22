ബഹ്റൈനിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് തീപിടിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: ബഹ്റൈനിലെ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സ്വദേശിക്കും ഒരു പാക് പൗരനും പരിക്കേറ്റു. പാക് പൗരന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചതായും ബഹ്റൈൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തെ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു.
എന്നാൽ, യു.എസ് നാവിക സേന അഞ്ചാം വിഭാഗം ആസ്ഥാനത്തെ പാട്രിയറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ റഡാറുകളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഇറാൻ റെവലൂഷനറി ഗാർഡ്സ് വിശദീകരിച്ചു. ഇറാൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് യു.എസ് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണം തുടരുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹുർമുസിൽ എം.ക്യു-ഒമ്പത്, എം.ക്യു-ഒന്ന് ഡ്രോണുകൾ തകർക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ റെവലൂഷനറി ഗാർഡ്സ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
അതിനിടെ, ഹൂതികൾ മക്ക ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണ ശ്രമം പ്രതിരോധിച്ചതായി സൗദി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ മേഖലകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും തകർത്തതായി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, യമനികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പുണ്യകേന്ദ്രങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവരാണെന്നും മക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന ആരോപണം ശുദ്ധ നുണയാണെന്നും ഹൂതികൾ പ്രതികരിച്ചു. ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന്റെ മറവിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗസ്സയിലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സമ്പൂർണമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ നയിച്ച് കൂട്ട ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. വടക്കൻ ഗസ്സയിൽ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ തകർത്ത ഇസ്രായേൽ ഖാൻ യൂനുസിലെ മവാസിയിൽ ക്യാമ്പും തകർത്തു.