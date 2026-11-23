ഇറാൻ ആക്രമണം: രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരംtext_fields
മനാമ: ശനിയാഴ്ച രാത്രി ബഹ്റൈന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഒരു ബഹ്റൈൻ പൗരനും ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പ്രവാസിക്കും പരിക്കേറ്റതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബഹ്റൈൻ പൗരന്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, പരിക്കേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9.10 ഓടെയാണ് രാജ്യത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടാവുകയും ഭൗതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തുകയും തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകളെങ്കിലും, തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിലാണ് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റ വിവരം മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ബഹ്റൈൻ പ്രതിരോധ സേന ഇറാന്റെ നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ വിജയകരമായി തകർത്തിരുന്നു. പ്രതിരോധത്തിനിടെ തകർന്നുവീണ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചും മറ്റുമാണ് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്.
അപലപിച്ച് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളും അറബ് പാർലമെന്റും
മനാമ: ബഹ്റൈനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ യു.എ.ഇ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ജോർദാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ നടന്ന ഒടുവിലത്തെ ആക്രമണത്തെയും, അതിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെയും ഭൗതിക നാശനഷ്ടങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു. ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, യുഎൻ ചാർട്ടർ, യുഎൻ രക്ഷാസമിതി പ്രമേയം 2817 എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതായും മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.
ആക്രമണത്തെ അറബ് പാർലമെന്റും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക ആസ്തികളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും മനഃപൂർവ്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് അറബ് പാർലമെന്റ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാന്റെ ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ നടപടികൾ ബഹ്റൈന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മേഖലയുടെയാകെ സ്ഥിരതയ്ക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്ന് പാർലമെന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പാർലമെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.