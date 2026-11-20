കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം; ‘ജിടിഎ’ ഗെയിമുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
മനാമ: കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഗെയിമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ സജീവമായ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ‘ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ’ ഗെയിം പരമ്പര കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹിദ്ദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേധാവി കേണൽ ഡോ. ഉസാമ ബഹറാണ് ഗെയിമുകളിലെ ഉള്ളടക്കവും അനുചിതമായ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസിൽ വീണ്ടും പങ്കുവെച്ചതുമായ വീഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
‘ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6’ ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്ത അതേ ദിവസമാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിലോ അധ്യാപകനെന്ന നിലയിലോ ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കേണൽ ഡോ. ഉസാമ ബഹർ പറഞ്ഞു. ഗെയിമിന്റെ പ്രായപരിധി-റേറ്റിംഗ് പരിശോധിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കില്ലെന്നും, ഒടുവിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗെയിമുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രായ റേറ്റിംഗുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും, മറ്റിടങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന റേറ്റിംഗുകൾ ബഹ്റൈന്റെയും ഗൾഫ് മേഖലയുടെയും മൂല്യങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും യോജിച്ചതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്രമം, മോശം ഭാഷ, ഭീതിജനകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ, ചൂതാട്ടം, ലഹരിവസ്തുക്കൾ, ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ റേറ്റിംഗ് സംവിധാനമായ ‘പാൻ-യൂറോപ്യൻ ഗെയിം ഇൻഫർമേഷനെ’ അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗെയിമുകൾക്കുള്ളിലെ അധിക ലെവലുകൾ, അപ്ഗ്രേഡുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി രക്ഷിതാക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ‘ഇൻ-ഗെയിം പർച്ചേസുകളെ’ കുറിച്ചും പാൻ-യൂറോപ്യൻ ഗെയിം ഇൻഫർമേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികളുടെ ഗെയിമിംഗ് കൺസോളുകളിലെ അനുചിതമായ ഗെയിമുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, ജി.ടി.എ ഗെയിം കണ്ടാൽ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ ഉടൻ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഉപദേശമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നതെന്നും കേൾക്കുന്നതെന്നും ചെയ്യുന്നതെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ, ലിവിംഗ് റൂം പോലുള്ള പൊതുവായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗെയിമിംഗ് സ്ക്രീനുകൾ സജ്ജീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഗെയിമിംഗിന് വ്യക്തമായ ദൈനംദിന സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും കുട്ടികൾ അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഗെയിമിംഗ് സമയം ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടരുതെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാനും കുടുംബങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
ബഹ്റൈനിലായാലും ലോകത്തെവിടെയായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇടയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ വിനോദോപാധി വീഡിയോ ഗെയിമുകളാണെന്നും, ലോകമെമ്പാടും കുറഞ്ഞത് 2.5 ബില്യൺ ആളുകളെങ്കിലും വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേണൽ ഡോ. ഉസാമ ബഹർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.