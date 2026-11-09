ബഹ്റൈനിൽ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി അടക്കം പ്രവർത്തനരഹിതമായ 26 സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ പിരിച്ചുവിട്ടു

ബഹ്റൈനിൽ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി അടക്കം പ്രവർത്തനരഹിതമായ 26 സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ പിരിച്ചുവിട്ടുtext_fields
മനാമ: തുടർച്ചയായി രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താതെ സജീവമല്ലാതിരുന്ന 26 സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾ നിർബന്ധിതമായി പിരിച്ചുവിടാൻ ഉത്തരവായി. ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ, സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകൾ, പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് ഉത്തരവിലൂടെ അടച്ചുപൂട്ടുന്നത്.
പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളുടെ ഫെഡറേഷനും കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയും ഉൾപ്പെടെ 25 അസോസിയേഷനുകളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം പിരിച്ചുവിട്ടത്. സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി ഒസാമ ബിൻ സാലിഹ് അൽ അലവി 2026-ലെ 78-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
സംഘടനകളുടെ സ്വന്തം ബൈലോയും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 1989-ലെ സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക ക്ലബ്ബുകളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിലെ 50-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നിർബന്ധിത പിരിച്ചുവിടൽ ഉത്തരവ്.
ബഹ്റൈനി സോഷ്യൽ ചാരിറ്റി സൊസൈറ്റി, വിമൻസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സൊസൈറ്റി, ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ക്രോൺസ് ആൻഡ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് സൊസൈറ്റി, അയാദി റിലീഫ് സൊസൈറ്റി, അൽ ഖൈറാത്ത് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി, ഇംദാദ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി എന്നിവ പിരിച്ചുവിട്ട കൂട്ടായ്മകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമേ ബഹ്റൈൻ എൻവയോൺമെന്റൽ സൊസൈറ്റി, ബഹ്റൈൻ ഡിസ്ലെക്സിയ സൊസൈറ്റി, ബഹ്റൈൻ കിഡ്നി പേഷ്യന്റ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സൊസൈറ്റി, ബഹ്റൈൻ ഹോഴ്സ് സൊസൈറ്റി, ബഹ്റൈൻ ഏവിയേഷൻ സൊസൈറ്റി, ബഹ്റൈൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് സൊസൈറ്റി, ബഹ്റൈൻ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവക്കുമെതിരെ നടപടിയുണ്ട്.
ബഹ്റൈൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഹാർമണി, ബഹ്റൈൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫോറം സൊസൈറ്റി, ബഹ്റൈൻ ഫാമിലി ബിസിനസ് അസോസിയേഷൻ, ബഹ്റൈൻ മലേഷ്യൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അസോസിയേഷൻ, ബഹ്റൈൻ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് സൊസൈറ്റി, അൽ ഖാരി സയന്റിഫിക് സൊസൈറ്റി, ഹിവാർ സൊസൈറ്റി, അൽ-ശർത്തമാൻ സൊസൈറ്റി, ഗൾഫ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ സൊസൈറ്റി, ലൈഫ് ചേഞ്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ, അൽ-ഹലാ ചാരിറ്റബിൾ ഫണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ, കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി എന്നിവയാണ് നിർബന്ധിതമായി പിരിച്ചുവിട്ട മറ്റ് സംഘടനകൾ.
ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ ഈ സംഘടനകളുടെ അംഗങ്ങൾക്കും മാനേജർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഇവയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനോ നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘടനകളുടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും റെക്കോർഡുകളും ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് കൈമാറണം. ലിക്വിഡേറ്ററുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ബാങ്കുകളോ കടക്കാരോ മറ്റ് കക്ഷികളോ ഇവരുടെ ആസ്തികളിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കാനോ ഇടപാടുകൾ നടത്താനോ പാടില്ല.
സംഘടനകളുടെ ആസ്തികൾ സംരക്ഷിക്കുക, കുടിശ്ശികകൾ ഈടാക്കുക, കടങ്ങൾ വീട്ടിയശേഷം ശേഷിക്കുന്ന തുക സിവില് സോഷ്യല് വർക്ക് ഫണ്ടിലേക്ക് നിയമപ്രകാരം മാറ്റുക എന്നിവയാണ് ലിക്വിഡേറ്ററുടെ ചുമതല. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അന്തിമ കണക്കുകൾ സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കണം.
അതേസമയം, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് അദ്ലിയ, അൽ ബയാരിഖ് അൽ ബൈദ സൊസൈറ്റി എന്നീ രണ്ട് സംഘടനകൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പിരിച്ചുവിടാൻ അപേക്ഷ നൽകിയതായും ഇതേ ലിക്വിഡേഷൻ നടപടികളോടെ ഇവയും പിരിച്ചുവിടുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.