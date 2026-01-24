Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    24 Jan 2026 12:14 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 12:14 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഇ​നി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം സ്റ്റോ​റി​ക​ളി​ൽ പാ​ട്ടു​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാം; നി​യ​ന്ത്ര​ണം നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഇ​നി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം സ്റ്റോ​റി​ക​ളി​ൽ പാ​ട്ടു​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാം; നി​യ​ന്ത്ര​ണം നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം മ്യൂ​സി​ക് ഫീ​ച്ച​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​യാ​ണി​ത്.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം സ്റ്റോ​റി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​ര​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ റെ​ഡി​റ്റി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    മു​മ്പ് സ്റ്റോ​റി​ക​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ വ​രാ​റു​ള്ള ‘Music not available in your region’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം സ്റ്റോ​റി സെ​ക്ഷ​നി​ലെ മ്യൂ​സി​ക് സ്റ്റി​ക്ക​ർ വ​ഴി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഹി​റ്റ് പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​നി മു​ത​ൽ തി​ര​ഞ്ഞു​ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ സ്റ്റോ​റി​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണം കാ​ര​ണം പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല ട്യൂ​ണു​ക​ളും ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളും മാ​ത്ര​മേ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ത് ആ​പ്പി​നു സം​ഭ​വി​ച്ച ഒ​രു ചെ​റി​യ ത​ക​രാ​റാ​ണെ​ന്ന് പ​ല​രും ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സം​ഗീ​തം ല​ഭ്യ​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​തൊ​രു സ്ഥി​രം മാ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​മ്പ​നി​യാ​യ മെ​റ്റ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഈ ​മാ​റ്റം സ്ഥി​ര​മാ​യാ​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക്രി​യേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം സ്റ്റോ​റി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

