ബഹ്റൈനിൽ ഇനി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറികളിൽ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം; നിയന്ത്രണം നീങ്ങിയതായി ഉപഭോക്താക്കൾtext_fields
മനാമ: പകർപ്പവകാശ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം വർഷങ്ങളായി ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മ്യൂസിക് ഫീച്ചർ ബഹ്റൈനിൽ സജീവമായിത്തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബഹ്റൈനിലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയാണിത്.വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറികൾക്കിടയിൽ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായി നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ റെഡിറ്റിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.
മുമ്പ് സ്റ്റോറികൾ കാണുമ്പോൾ വരാറുള്ള ‘Music not available in your region’ എന്ന സന്ദേശം ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി സെക്ഷനിലെ മ്യൂസിക് സ്റ്റിക്കർ വഴി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ ഇനി മുതൽ തിരഞ്ഞുകണ്ടെത്താനും അവ സ്റ്റോറികളിൽ ചേർക്കാനും സാധിക്കും.
നേരത്തേയുള്ള നിയന്ത്രണം കാരണം പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ചില ട്യൂണുകളും ശബ്ദങ്ങളും മാത്രമേ ബഹ്റൈനിൽ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. തുടക്കത്തിൽ ഇത് ആപ്പിനു സംഭവിച്ച ഒരു ചെറിയ തകരാറാണെന്ന് പലരും കരുതിയെങ്കിലും, തുടർച്ചയായി സംഗീതം ലഭ്യമായതോടെ ഇതൊരു സ്ഥിരം മാറ്റമാണെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ ഉറപ്പിച്ചു. എങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല.
ഈ മാറ്റം സ്ഥിരമായാൽ, ബഹ്റൈനിലെ ക്രിയേറ്റർമാർക്കും സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറികൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
