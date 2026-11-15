ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ 18ാമത് ഫേബർ-കാസ്റ്റൽ സ്പെക്ട്ര 2026 സമാപിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫേർ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ ) ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 18-ാമത് വാർഷിക ചിത്രരചനാ മത്സരമായ ഫേബർ-കാസ്റ്റൽ സ്പെക്ട്ര 2026, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈന്റെ ഈസ ടൗൺ ക്യാമ്പസിൽ വിജയകരമായി നടന്നു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രരചനാ മത്സരമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഫേബർ-കാസ്റ്റൽ സ്പെക്ട്ര, കുട്ടികളിലെയും യുവജനങ്ങളിലെയും കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ മത്സരത്തിൽ ബഹ്റൈനിലെ ഏകദേശം 30 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 2,800ഓളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്.
ഐ.സി.ആർ.എഫ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി. കെ. തോമസ് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചതോടെയാണ് ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെക്ക് തുടക്കമായത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ശ്രീധരൻ, സ്പെക്ട്ര കൺവീനർ നിതിൻ ജേക്കബ്, ഉപദേഷ്ടാക്കളായ അരുൾദാസ് തോമസ്, ഡോ. ബാബു രാമചന്ദ്രൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ പങ്കജ് നല്ലൂർ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ സുരേഷ് ബാബു, ജാവേദ് പാഷ, സ്പെക്ട്ര ജോയിന്റ് കൺവീനർമാരായ ശ്രീധർ, സുനിൽ കുമാർ എന്നിവരും, ഒപ്പം ഐ.സി.ആർ.എഫ് അംഗങ്ങളും ഫേബർ-കാസ്റ്റൽ പ്രതിനിധികളും പരിപാടിയുടെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത വിജയികളെ അതേ ദിവസം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതാണ്. വൈകുന്നേരം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രത്യേക പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിലാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. പ്രദീപ് കുമാർ രാജപുരോഹിത് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. വിജയികൾക്ക് അദ്ദേഹം ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു.
അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ, വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവർ, സ്കൂൾ അധികൃതർ, സ്പോൺസർമാർ, ഐ.സി.ആർ.എഫ് അംഗങ്ങൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ചിത്രങ്ങളും കുട്ടികൾ വരച്ച മികച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി 2027-ലെ ഐ.സി.ആർ.എഫിന്റെ ചുമർ കലണ്ടറും ടേബിൾ കലണ്ടറും തയ്യാറാക്കും. ഈ കലണ്ടറുകൾ 2026 ഡിസംബർ അവസാനവാരം പുറത്തിറക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.