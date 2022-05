cancel camera_alt നി​യാ​ർ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി സ​ലിം കൈ​മാ​റു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​നാ​മ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്‍ര്‍നാ​ഷ​ണ​ല്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ന്‍റ്​ റി​സ​ര്‍ച്ച് സെ​ന്‍റ​റി​ന്​ (നി​യാ​ർ​ക്ക്) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പ​ന്ത​ലാ​യ​നി അ​രീ​ക്കു​ന്നി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തോ​ടു കൂ​ടി​യ​തും ഏ​റ്റ​വും ന​വീ​ന​വു​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് നി​യാ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഡെ​ഫ്, ദു​ബൈ​യി​യി​ലെ അ​ല്‍നൂ​ര്‍ ട്രെ​യി​നി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ന്ത​ലാ​യ​നി​യി​ലെ സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക. കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി നി​യാ​ർ​ക്ക്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ബി​ൽ​ഡിം​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ലി​ക്കി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി സ​ലിം കൈ​മാ​റി. നെ​സ്റ്റ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ യൂ​നി​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​യാ​ർ​ക്ക്‌ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജൈ​സ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, എ​ച്ച്.​എം അ​ന​സ്, ആ​ബി​ദ് കു​ട്ടീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട നെ​സ്റ്റി​ല്‍ ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വും ബു​ദ്ധി​പ​ര​വു​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നെ​സ്റ്റി​െ​ന്‍റ ദൈ​നം​ദി​ന ചെ​ല​വി​ലേ​ക്കാ​യി മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും നി​യാ​ർ​ക്ക്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ കൈ​മാ​റി. Show Full Article

Help from Bahrain for the welfare of children with disabilities