Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
മാൾ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലെ കൂട്ടത്തല്ല്: വിധി 30ന്text_fields
bookmark_border
News Summary - Gang violence in mall parking area: Verdict on 30th
മനാമ: ജനാബിയയിലെ മാൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ബഹ്റൈൻ പൗരന്മാർ ശിക്ഷാവിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇവരുടെ അപ്പീലുകളിൽ നവംബർ 30-ന് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മുൻവൈരാഗ്യത്തെത്തുടർന്ന് കാറിലിരിക്കുകയായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിറക്കി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. മർദ്ദനം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയുടെ ഇടതുകൈയിലെ ചെറുവിരലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തുടർന്ന് കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വടികൾ എടുത്ത് ഇയാൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിയെ തിരിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കാഴ്ചക്കാരാണ് ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റിയത്.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story