പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ‘ഇശൽ ബീറ്റ്സ് 26’ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയും 27ന്text_fields
മനാമ: പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ (പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്) ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ, സൽമാബാദ് അൽ ഹിലാൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററുമായി സഹകരിച്ച് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നവംബർ 27 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ സൽമാബാദ് അൽ ഹിലാൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക.
ലഹരി വിമുക്ത സമൂഹം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഡിസംബർ 19 വരെ ആചരിക്കുന്ന ത്രൈമാസ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ വിവിധ പരിപാടികൾ ഒരുക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ‘ഇശൽ ബീറ്റ്സ് 26’ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയും അന്നേ ദിവസം അരങ്ങേറും. ബഹ്റൈനിലെ മലയാളികൾക്കായി ഓൺലൈൻ വഴി നടത്തിയ പ്രാഥമിക മത്സരത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഫൈനലിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം വിവിധ കലാപരിപാടികളും വേദിയിൽ അരങ്ങേറും. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും കലാവിരുന്നും ഒരേ വേദിയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് മികച്ചൊരു അനുഭവം നൽകാനാണ് സംഘാടകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പരിപാടിയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മനാമയിൽ ചേർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ഉപദേശക സമിതി അംഗം സമീറ സിദ്ദീഖ് പങ്കെടുക്കുകയും പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ കൊലക്കാട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി ഷറഫ് വി.എം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അൻവർ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. പരിപാടികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ശിഹാബ് വെളിയങ്കോടിനെ 'ഇശൽ ബീറ്റ്സ്' പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററായും നസീർ പൊന്നാനിയെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്ററായും യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി.