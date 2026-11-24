ഗൾഫിൽ പൂർണ്ണമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ തമിഴ് ഫീച്ചർ ഫിലിം ‘ഫ്ലാറ്റ് 807’ നവംബർ 26-ന് പ്രദർശനത്തിന്text_fields
മനാമ: പൂർണ്ണമായും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ തമിഴ് ഫീച്ചർ ഫിലിമായ ഫ്ലാറ്റ് 807 2026 നവംബർ 26 വ്യാഴാഴ്ച ബഹ്റൈനിലെ ജുഫൈറിലുള്ള മുക്ത എ2 സിനിമാസിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. കാർത്തിക് രാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ചിത്രം കാർത്തിക് രാജ് സിനി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ബഹ്റൈനിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈ അർബൻ സോഷ്യൽ ഡ്രാമ ആധുനിക അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവിതത്തിനുള്ളിലെ ബന്ധങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുമാണ് പ്രമേയമാക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ, റൊമാൻസ്, കോമഡി, സസ്പെൻസ് എന്നിവ കോർത്തിണക്കിയ ചിത്രത്തിന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ദൈർഘ്യം.
ആശ പ്രദീപ്, പത്മ ബിശ്വാസ്, പവിത്ര ചിലമ്പരശൻ, കാർത്തിക് രാജ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിൽ അൻപതിലധികം പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും അണിനിരക്കുന്നു. കെവിൻ ഫ്രാൻസിസ്, പ്രജോദ് കൃഷ്ണ, ഷിബിൻ പി. സിദ്ദിഖ്, ശ്രീറാം കാശി എന്നിവർ സംഗീതവും ഗൗതം മഹേഷ് പശ്ചാത്തല സംഗീതവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൾഫിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകൻ കാർത്തിക് രാജ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
കോൺവെക്സ് ഇവന്റ്സിലെ അജിത് നായർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വിനോദ് ആലിയത്ത്, ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിഷ രംഗരാജൻ, ക്ലോഡി ജോഷി, ഗുലാം അഹമ്മദ് എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.