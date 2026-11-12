എട്ടാം വാർഷിക നിറവിൽ ‘എക്സ്പോർട്ട് ബഹ്റൈൻ’text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ സംരംഭകരെ ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ‘എക്സ്പോർട്ട് ബഹ്റൈൻ’ സ്ഥാപിതമായിട്ട് എട്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. ‘പുതിയ അവസരങ്ങൾ, വിശാലമായ മേഖലകൾ’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിപണിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ബഹ്റൈൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരം വ്യാപിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് കരുത്തേകാനും കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷങ്ങളെ യാണ് സ്ഥാപനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ദേശീയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2025ൽ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 10.96 ബില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറിലെത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ കയറ്റുമതിയായ 13.11 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ 83.6 ശതമാനമാണിത്. മുൻവർഷത്തെ (2024) അപേക്ഷിച്ച് 6.7 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് തദ്ദേശീയ കയറ്റുമതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നിരവധി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ എക്സ്പോർട്ട് ബഹ്റൈൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയറ്റുമതിക്കായി അനുകൂല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, വിപണിയിലെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറൽ, തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് സഹായങ്ങൾ, ഇ-കൊമേഴ്സ് പിന്തുണ, അന്താരാഷ്ട്ര റീട്ടെയിൽ മേഖലകളെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിലൂടെ ആഗോള വിപണിയിൽ സ്ഥിരമാകാൻ സ്ഥാപനം സംരംഭകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കുന്നതിനായി ലോജിസ്റ്റിക്സ് പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് ബദൽ ഷിപ്പിംഗ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുക്കാനും, പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഇക്കാലയളവിൽ എക്സ്പോർട്ട് ബഹ്റൈൻ സജീവമായി ഇടപെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം ബഹ്റൈന്റെ കയറ്റുമതി പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് വ്യവസായ-വാണിജ്യ മന്ത്രിയും എക്സ്പോർട്ട് ബഹ്റൈൻ ചെയർമാനുമായ അബ്ദുല്ല ബിൻ ആദിൽ ഫഖ്റൂ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിലൂടെ ദേശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബഹ്റൈൻ ബിസിനസ്സുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നൂതനമായ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ബഹ്റൈൻ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഫാത്തിമ അസീസ് റുസ്തം വ്യക്തമാക്കി. ലോജിസ്റ്റിക്സ്-പ്രവർത്തന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ സംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള തലത്തിൽ ബഹ്റൈൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.