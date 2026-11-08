അതിമനോഹരം; ബഹ്റൈനെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ‘ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ’text_fields
മനാമ: സംസാരവും സംഗീതവും ഒത്തുചേർന്ന വേദിയിൽ ഉഷ്മളമായ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് ‘ഗൾഫ് മാധ്യമവും’ ‘മീഫ്രണ്ടും’ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ’ അതിമനോഹരമായി സമാപിച്ചു. കുടുംബങ്ങളും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ബിസിനസ് മേഖലയിലുള്ളവരുമടക്കം വൻ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും സംഘാടക മികവുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ ചടങ്ങിൽ ചിരിച്ചും ചിന്തിച്ചും പ്രേക്ഷകർ ജീവിതത്തിന് പുത്തനുണർവ് നേടി.
വൈകീട്ട് 6 മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിലെ ആദ്യ സെഷൻ പ്രശസ്ത അവതാരകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ അശ്വതി ശ്രീകാന്ത് നയിച്ചു. മനസ്സിന് ഉണർവേകുന്ന പ്രായോഗിക പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയും ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെയും ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ അശ്വതിക്ക് സാധിച്ചു. തുടർന്ന് വേദിയിലെത്തിയ പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റ് മനോജ് ജോർജ് തൻ്റെ മാന്ത്രിക സംഗീതത്തിലൂടെ സദസ്സിനെ ഇന്നലെകളുടെ ഓർമകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ അഭിഷാദ് ഗുരുവായൂരിൻ്റെ സെഷൻ രാത്രി 8 മണിയോടെ ആരംഭിച്ചു. സദസ്സിനെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും ആവേശത്തിലാക്കിയ രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട ഈ സെഷൻ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറി.
തുടർന്ന് നടന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ ‘ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ’ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ പ്രയോജകരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആദരിച്ചു. മീഫ്രണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഹെഡ് മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, ഗൾഫ്മാധ്യമം, മീഫ്രണ്ട് രക്ഷാധികാരി സുബൈർ എം.എം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജമാൽ ഇരിങ്ങൽ, റീജ്യനൽ മാനേജർ ജലീൽ അബ്ദുല്ല, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ഷക്കീബ്, ബ്യൂറോചീഫ് ഫായിസ് അബൂബക്കർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിഥികളാണ് മൊമെന്റോകൾ കൈമാറിയത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ഇത്തരമൊരു വേദി ഒരുക്കിയതിൽ ‘ഗൾഫ്മാധ്യമ’ത്തിനും മീഫ്രണ്ടിനും നന്ദി അറിയിച്ചു. രുചികരമായ ഡിന്നറോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തിരശ്ശീല വീണത്.