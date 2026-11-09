ബഹ്റൈനിൽ ദീപാവലി ആഘോഷം; രാജകീയ സാന്നിധ്യമായി ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ ആൽ ഖലീഫtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ബഹ്റൈനിൽ പ്രമുഖരുടെ ഒത്തുചേരൽ. പ്രമുഖ വ്യവസായിയും അമാദ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ പമ്പാവാസൻ നായരുടെ വസതിയിൽ നടന്ന ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ ബഹ്റൈൻ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഹിസ് ഹൈനെസ് ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ ആൽ ഖലീഫയും വിവിധ മന്ത്രിമാരും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനെസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ ആൽ ഖലീഫ ചടങ്ങിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കാരോടും പ്രവാസി സമൂഹത്തോടും ബഹ്റൈൻ ഭരണാധികാരികൾ പുലർത്തുന്ന ഹൃദയപൂർവമായ കരുതലിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ഈ സന്ദർശനം മാറി. പമ്പാവാസൻ നായർക്കും കുടുംബത്തിനും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്ന അദ്ദേഹം, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ദീർഘനാളുകളായുള്ള സൗഹൃദവും അനുസ്മരിച്ചു.
ഭരണാധികാരികളുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നയസമീപനങ്ങൾക്ക് സർവാത്മനാ പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഈ രാജകീയ സന്ദർശനം അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്നതായി പമ്പാവാസൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രവാസികൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഇടമാണ് ബഹ്റൈനെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാബിനറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ഹമദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ മൽക്കി, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമദ് യാഖൂബ് അൽ മഹ്മീദ്, ക്രൗൺ പ്രിൻസ് പാലസ് മീഡിയ അഡ്വൈസർ ഈസ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അലി മുഹമ്മദ് അൽഹമ്മദി, ക്രൗൺ പ്രിൻസ് പാലസ് പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് സൽമാൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഖലീഫ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോർട്ട് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖലീഫ, ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. പ്രദീപ് സിംഗ് രാജ്പുരോഹിത് എന്നിവർ രാജകീയ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുത്തു.
കൃഷി, മുനിസിപ്പൽ കാര്യ മന്ത്രി വഈൽ ബിൻ നാസർ ആൽ മുബാറക്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് മുബാറക് ജുമുഅ, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി ഒസാമ ബിൻ സാലിഹ് ആൽ അലവി എന്നിവരും യു.എസ്.എ, യുകെ, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസഡർമാരും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും ദീപാവലി ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകൾ നേർന്നു.