ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി പാരീസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബഹ്റൈനും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം എടുത്തുപറഞ്ഞ കിരീടാവകാശി, ഹമദ് രാജാവിന്റെയും പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണിന്റെയും പിന്തുണയോടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏകോപനം ശക്തമാക്കേണ്ടതും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്ന് കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമായി ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, നിർമിത ബുദ്ധി, ഊർജ്ജം എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. ബഹ്റൈനോട് ഫ്രാൻസ് പുലർത്തുന്ന ഐക്യദാർഢ്യത്തിനും പ്രാദേശിക സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനും പ്രിൻസ് സൽമാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സമുദ്രപാതകളുടെ സുരക്ഷയും അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് ഗതാഗതവും ഉറപ്പാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ മേഖലയിലെയും ലോകത്തെയും സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് മാക്രോൺ, വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അലുമിനിയം ബഹ്റൈനുമായി (അൽബ) സഹകരിച്ച് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു. ധനകാര്യ-ദേശീയ സാമ്പത്തിക മന്ത്രി ശൈഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഖലീഫ ആൽ ഖലീഫ, അൽബ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ റുമൈഹി, ഫ്രാൻസിലെ ബഹ്റൈൻ അംബാസഡർ ഇസ്സാം അൽ ജാസിം എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.