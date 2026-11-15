മനാമയെയും മുഹറഖിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കും; നാലാമത്തെ പാലം നിർമാണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ബഹ്റൈൻtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്തെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ദൈനംദിന യാത്രാക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനും ലക്ഷ്യമിട്ട്, മനാമയെയും മുഹറഖിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പാലത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനുള്ള സുപ്രധാന കരാറിൽ ബഹ്റൈൻ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവെച്ചു.
ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ, സർക്കാരിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം അൽ ഹവാജ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. നാസ് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യത്തിനാണ് പ്രധാന നിർമാണ ചുമതല. ഗൾഫ് വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗദി ഫണ്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
482 മീറ്റർ നീളമുള്ള കടൽപ്പാലമാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇരുവശത്തേക്കും അഞ്ച് വരികൾ വീതമുള്ള വിശാലമായ പാതകളാണ് പാലത്തിലുണ്ടാവുക. മുഹറഖിലെ അൽ സായ പ്രദേശത്തെ മനാമയിലെ ബഹ്റൈൻ ബേയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലം, തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
കൂടാതെ, അൽ ഫത്തേഹ് ഹൈവേയിലേക്ക് സുഗമമായി കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മൂന്ന് വരികളുള്ള പ്രത്യേക യു-ടേൺ സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.