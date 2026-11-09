ഇന്നു മുതൽ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും തണുപ്പിനും സാധ്യത

ഇന്നു മുതൽ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും തണുപ്പിനും സാധ്യതtext_fields
മനാമ: അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലുടനീളം രൂപപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ മർദ്ദമേഖലയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഇന്നു മുതൽ ബഹ്റൈനിൽ അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് ഗതാഗത വാര്ത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ തുടരും.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നു മുതൽ രാജ്യത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയേറും. കൂടാതെ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. താപനില 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 31 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായിരിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 7 മുതൽ 12 നോട്ട് വേഗതയിൽ വീശുന്ന വടക്കൻ കാറ്റ് ചിലപ്പോൾ 15 മുതൽ 20 നോട്ട് വരെയും ചില സമയങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത 30 നോട്ട് വരെയും ഉയർന്നേക്കാം.
ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം കടലിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ഉൾക്കടലിൽ തിരമാലകൾ 3 മുതൽ 5 അടി വരെ ഉയരാമെങ്കിലും ശക്തമായ കാറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇത് 7 അടി വരെ ഉയർന്നേക്കാം. ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ തിരമാലകൾ 3 മുതൽ 6 അടി വരെ ഉയർന്നേക്കാം. അതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുമായി കടലിൽ പോകുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴിയുള്ള അറിയിപ്പുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും കൃത്യമായി പിന്തുടരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.