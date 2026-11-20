ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിൽ സംയുക്ത പരിശോധനtext_fields
മനാമ: ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റ് പോലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധനാ കാമ്പയിൻ നടത്തി. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, വ്യവസായ-വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം, എൽ.എം.ആർ.എ, ബഹ്റൈൻ ടൂറിസം ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ അതോറിറ്റി, നാഷണാലിറ്റി-പാസ്പോർട്ട്-റെസിഡൻസ് അഫയേഴ്സ്, നാഷണൽ റവന്യൂ അതോറിറ്റി, ക്യാപിറ്റൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശോധന നടന്നത്.
നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാണിജ്യ കടകൾ, സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന.
ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളും പെർമിറ്റുകളും ഉണ്ടോയെന്നും, പൊതുജനാരോഗ്യ-തൊഴിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും അധികൃതർ പരിശോധിച്ചു.
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ-പാരിസ്ഥിതിക നിബന്ധനകൾ, സുരക്ഷാ-അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയും വിലയിരുത്തി. പരിശോധനയിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും, ഇവയ്ക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.