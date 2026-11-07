വീണ്ടും ‘മറാഇ’ എത്തുന്നു; അന്താരാഷ്ട്ര കാർഷിക-മൃഗസംരക്ഷണ പ്രദർശനം നവംബർ 11 മുതൽ

വീണ്ടും ‘മറാഇ’ എത്തുന്നു; അന്താരാഷ്ട്ര കാർഷിക-മൃഗസംരക്ഷണ പ്രദർശനം നവംബർ 11 മുതൽtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക-മൃഗസംരക്ഷണ പ്രദർശനമായ ‘മറാഇ’ നവംബർ 11 മുതൽ 15 വരെ നടക്കും. രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലാണ് അഞ്ചുദിവസം നീളുന്ന ഈ മെഗാ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എൻഡുറൻസ് വില്ലേജിൽ നടക്കുന്ന എക്സിബിഷനിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നവംബർ 11 മുതൽ 15 വരെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ-കാർഷിക മന്ത്രി വഈൽ ആൽ മുബാറക് അറിയിച്ചു. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം രാജ്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന സുസ്ഥിര കാർഷിക-മൃഗസംരക്ഷണ വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ പ്രദർശനമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വിപുലമായ പങ്കാളിത്തവും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളുമാണ് ഇത്തവണത്തെ എഡിഷന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം കർഷകർ, മൃഗപരിപാലകർ, നിക്ഷേപകർ, രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്ക് പരസ്പരം സംവദിക്കാനുള്ള മികച്ച വേദിയാകും ഇത്.
കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സണും രാജാവിന്റെ പത്നിയുമായ ശൈഖ സബീക ബിൻത് ഇബ്രാഹിം ആൽ ഖലീഫയ്ക്ക് മന്ത്രി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രദർശനത്തിൽ പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി എക്സിബിറ്ററുകൾ അപൂർവ ഇനം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കുതിരകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, വേട്ടനായ്ക്കൾ, പരുന്തുകൾ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ആകർഷണങ്ങൾക്ക് പുറമെ പൂച്ചകൾ, നായ്ക്കൾ, വ്യത്യസ്ത ഇനം കോഴികൾ, കന്നുകാലികൾ, അപൂർവയിനം മുയലുകൾ എന്നിവയും ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും മറ്റ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രദർശനം കാണാനെത്തിയത്. ഇത്തവണ മുൻവർഷങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് സംഘടകർ വ്യക്തമാക്കി.