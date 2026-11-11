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ബഹ്റൈനിലെ വിന്റർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; 2026-2027 വിന്റർ ഇവന്റ് കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കിtext_fields
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News Summary - Bahrain Winter Festival Begins
മനാമ: രാജ്യത്തെ വിന്റർ സീസണിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം കുറിച്ച് ബഹ്റൈൻ. 2026 നവംബർ മുതൽ 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ നീളുന്ന വിവിധ സാംസ്കാരിക, വിനോദ, വ്യാപാര പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ സീസൺ. വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിന്റർ ഇവന്റ് കലണ്ടറും അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. തീരദേശ വിനോദങ്ങൾ, ആഭരണ-ഫാഷൻ എക്സിബിഷനുകൾ, പാരമ്പര്യ പൈതൃക മേളകൾ, കരിമരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളാണ് ഈ സീസണിൽ സ്വദേശികളെയും വിദേശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ശീതകാലത്ത് ബഹ്റൈനിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും മികച്ച അനുഭവമൊരുക്കാൻ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
പ്രധാന പരിപാടികളും തീയതികളും
- മറാഇ ഫെസ്റ്റിവൽ : നവംബർ 11 – 15, 2026 ( ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്റർ, സാഖിർ)
- സെന്റ് അറേബ്യ: നവംബർ 24 – 26, 2026 (ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്റർ)
- ജ്വല്ലറി അറേബ്യ: നവംബർ 24 – 28, 2026 (ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്റർ)
- സിറ്റിസ്കേപ്പ്: നവംബർ 24 – 28, 2026 (ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്റർ)
- വെൻ ഡബ്ല്യു ബികെഎം ഫെസ്റ്റിവൽ: ഡിസംബർ 2 – 19, 2026 ( ഇന്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ട്, സാഖിർ)
- ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ്: ഡിസംബർ 3 – 28, 2026 (റാസ് ഹയാൻ)
- ദീർത്തി ബഹ്റൈൻ ഫെസ്റ്റിവൽ: ഡിസംബർ 10 – 19, 2026 (അദാരി പാർക്ക്)
- മുഹറഖ് നൈറ്റ്സ്: ഡിസംബർ മാസം മുഴുവൻ (പേളിങ് പാത്ത്, മുഹറഖ്)
- ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ഡിസംബർ 16, 2026 (സ്ഥലം പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും)
- പുതുവത്സരാഘോഷം: ഡിസംബർ 31, 2026 (സ്ഥലം പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും)
- ഓട്ടം ഫെയർ : ജനുവരി 24 – ഫെബ്രുവരി 2, 2027 (ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്റർ)
- ഹവാ മനാമ: തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും (മനാമ സൂഖ്)
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