ബഹ്റൈന് നേരെ വീണ്ടും ഇറാന്റെ ആക്രമണ ശ്രമം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈന് നേരെ ഇറാൻ വീണ്ടും നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ ബഹ്റൈൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് രാജ്യത്തിനു നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണങ്ങൾ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വിജയകരമായി തകർത്തു. വെള്ളിയാഴ്ചയും സമാനമായ രീതിയിൽ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഏത് പ്രകോപനങ്ങളെയും ചെറുക്കാൻ ബഹ്റൈൻ പ്രതിരോധ സേന സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്റൈനും മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിത്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യുഎൻ ചാർട്ടറിൻ്റെയും നഗ്നമായ ലംഘനവും, യുഎൻ രക്ഷാസമിതി പ്രമേയം 2817-ൻ്റെ ലംഘനവുമാണെന്നും പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്കും ഇത് ഭീഷണിയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഐ.ആർ.ജി.സി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാദങ്ങൾ ബഹ്റൈൻ തള്ളി. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല.
അന്താരാഷ്ട്ര കടലിടുക്കുകളിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതവും വ്യോമഗതാഗതവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്; അതിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് നിബന്ധനകൾ വെക്കാനാവില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കണക്കുതീർക്കാനുള്ള വേദിയായി ബഹ്റൈൻ്റെ മണ്ണിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ആക്രമണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാനായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യുഎൻ ചാർട്ടറിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 പ്രകാരം സ്വയംപ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശം ബഹ്റൈനുണ്ട്. പരമാധികാരവും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. ഏതൊരു അംഗരാജ്യത്തിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണം എല്ലാവർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുന്ന സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ പ്രകാരം ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുമായും മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും.
യു.എൻ രക്ഷാസമിതി അംഗമെന്ന നിലയിൽ, ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിക്കാൻ രക്ഷാസമിതി തയ്യാറാകണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രമേയം 2817 പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാൻ ഇറാനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും, ആക്രമണങ്ങളും ഭീഷണികളും അവസാനിപ്പിക്കാനും മേഖലയിലെ നിഴൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ നിർത്താനും ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും ബഹ്റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബഹ്റൈൻ്റെ സുരക്ഷയിലും പരമാധികാരത്തിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.
അതേസമയം, നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾക്കും, പരസ്പര ബഹുമാനത്തിനും, ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിനും, അറേബ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ബഹ്റൈൻ എപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളി യു.എസ് അംബാസഡർ
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഐ.ആർ.ജി.സിയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്ന് ബഹ്റൈനിലെ യു.എസ് അംബാസഡർ സ്റ്റെഫാനി ഹാലെറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ അയച്ച എല്ലാ ഡ്രോണുകളും വിജയകരമായി തടയാനും തകർക്കാനും സാധിച്ചതായും, സംഭവത്തിൽ യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അവർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും സുരക്ഷിതമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബഹ്റൈൻ പ്രതിരോധ സേനയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും കാണിച്ച ജാഗ്രതയെയും കാര്യക്ഷമതയെയും സ്റ്റെഫാനി ഹാലെറ്റ് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.
ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമായി നിലനിർത്താൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നും, ഇറാനെതിരായ ശക്തമായ നാവിക ഉപരോധം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അംബാസഡർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ച ബഹ്റൈനിലെ റിഫ വ്യോമതാവളത്തിലെ റഡാർ സംവിധാനത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആറ് ഡ്രോണുകൾ അയച്ചതായി ഐ.ആർ.ജി.സി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് യുഎസ് അംബാസഡർ രംഗത്തെത്തിയത്.