‘സെലിബ്രേറ്റ് ബഹ്റൈൻ’ അഞ്ചാം പതിപ്പ്; വിപുലമായ ആഘോഷപരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി.ടി.ഇ.എtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ ടൂറിസം ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ് അതോറിറ്റി (ബി.ടി.ഇ.എ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘സെലിബ്രേറ്റ് ബഹ്റൈൻ സീസൺ 2026’-ന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ദേശീയ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വിനോദ പരിപാടികളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കുന്നത്.
പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെ സഹകരണത്തോടെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളെയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കിയാണ് വിപുലമായ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും മികച്ച അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ബഹ്റൈന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സീസണിന്റെ ഭാഗമായി പ്രമുഖ ഷോപ്പിങ് മാളുകളുമായും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായും സഹകരിച്ച് ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും. ഷോപ്പിങ്, വിനോദം, ദേശീയ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ ഒത്തുചേരുന്ന മേളയിൽ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ, ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കും. ബഹ്റൈൻ അതോറിറ്റി ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ആന്റിക്വിറ്റീസിന്റെ (ബാക) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘പേളിങ് പാത്തി’ൽ നടക്കുന്ന മുഹറഖ് നൈറ്റ്സ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ മുഹറഖിന്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന സാംസ്കാരിക-കലാ അനുഭവങ്ങൾ സന്ദർശകർക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ബി.ടി.ഇ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനാമ സൂഖിൽ നടക്കുന്ന ഹവാ അൽ മനാമ ഫെസ്റ്റിവൽ, തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സംവേദനാത്മക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും.
ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പരമ്പരാഗത കലാപ്രകടനങ്ങൾ, പ്രാദേശിക വിപണി, കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയുണ്ടാകും. മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ-കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ബഹ്റൈനി ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലൂടെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും അനുബന്ധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഷോപ്പിങ്ങും വിനോദവും സമന്വയിക്കുന്ന ‘വെൻ വ് ബികം’ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നാടകങ്ങൾ, നാടൻ കലകൾ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ, മത്സരങ്ങൾ, സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകൾ എന്നിവ അരങ്ങേറും. ബിയോൺ അൽ ദാന ആംഫിതിയേറ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഗീത നിശകളും കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. കായിക ഇനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റാഷിദ് ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് ഹോഴ്സ് റേസിങ് ക്ലബ്ബിൽ വിവിധ കുതിരയോട്ട മത്സരങ്ങളും നടക്കും.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആകർഷകമായ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങളോടും ഡ്രോൺ ഷോകളോടും കൂടിയായിരിക്കും ‘സെലിബ്രേറ്റ് ബഹ്റൈൻ സീസൺ 2026’-ന് സമാപനമാകുക. സീസണിലെ പരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബി.ടി.ഇ.എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവ വഴി ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.