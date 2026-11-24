ദേശീയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്; കോൾ സെന്ററിൽ സന്ദർശനം നടത്തി സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ചെയർമാൻtext_fields
മനാമ: പ്രവാസികൾക്കായുള്ള ദേശീയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ കോൾ സെന്ററിൽ സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് (എസ്.സി.എച്ച്) ചെയർമാൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഡോ. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ പരിശോധന നടത്തി. കോൾ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. ഇബ്രാഹിം അലി അൽ നവാഖ്ദയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിന്റെയും, നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ചെയർമാൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മറുപടി നൽകുന്നതിനുമുള്ള കോൾ സെന്ററിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ, അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾ, നിർബന്ധിത അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളെയും തൊഴിലുടമകളെയും ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ സെന്റർ വഹിക്കുന്ന പങ്കും അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്തു. ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച അദ്ദേഹം, സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ വിവരങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിർദേശിച്ചു.
അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടക്കൂടിലൂടെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം അത്യാഹിത, അപകട ചികിത്സാ സേവനങ്ങളും നിർബന്ധിത അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതു-സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ബഹ്റൈൻ നടപ്പാക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി.