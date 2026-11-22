ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം; ബഹ്റൈന് ആഗോള തലത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനംtext_fields
മനാമ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 2026-ലെ ഇ-ഗവൺമെന്റ് സർവേയിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൂചികയിൽ ബഹ്റൈൻ ആഗോളതലത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് രാജ്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് വ്യവസായ-വാണിജ്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ ആദിൽ ഫഖ്റൂ വ്യക്തമാക്കി. നവീകരണത്തിലും ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും ബഹ്റൈന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ നേട്ടം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വത്തിലും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന സമഗ്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ നേട്ടം കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
2024-നെ അപേക്ഷിച്ച് ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് ബഹ്റൈൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൂചികയിൽ ഈ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യ മേഖലയും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
വ്യാവസായിക-വാണിജ്യ മേഖലകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകർക്കും സംരംഭകർക്കും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രിതല സമിതി ചെയർമാനുമായ ജനറൽ ശൈഖ് റാഷിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ നടത്തുന്ന തുടർനടപടികളെ മന്ത്രി പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.
കൂടാതെ, ഗതാഗത-ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയം, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇ-ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി, മറ്റ് പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംഭാവനകളെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ബഹ്റൈന്റെ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വ്യാവസായിക-വാണിജ്യ മേഖലകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി വ്യവസായ-വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഒരൊറ്റ ടീമായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അബ്ദുല്ല ഫഖ്റൂ ഉറപ്പുനൽകി. ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും പുതിയ വിപണികളിലേക്ക് കടക്കാനും, വിതരണ ശൃംഖലകളും ഇ-കൊമേഴ്സും മെച്ചപ്പെടുത്താനും, സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാനും, കൂടുതൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.