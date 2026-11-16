പെട്രോളിന് മൈലേജ് കുറയുന്നതായി പരാതി; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യം

പെട്രോളിന് മൈലേജ് കുറയുന്നതായി പരാതി; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിന് സൗദി അറേബ്യയിലെ അതേ ഗ്രേഡ് പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് മൈലേജ് കുറവാണെന്ന വ്യാപക പരാതികളെ തുടർന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എംപിമാർ രംഗത്ത്. ഇന്ധന സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പാർലമെൻ്റിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഒരേ ഒക്ടെയ്ൻ റേറ്റിംഗുള്ള ഇന്ധനമായിട്ടും സൗദിയിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന പെട്രോളിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ബഹ്റൈനിലെ പെട്രോൾ തീർന്നുപോകുന്നുവെന്ന പരാതികൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് എംപി സൈനബ് അബ്ദുൾഅമീർ ഓയിൽ-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഇന്ധനങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളുടെയോ റോഡ് ട്രയലുകളുടെയോ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ നൽകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യാതൊരു പരിശോധനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വാഹനയാത്രക്കാരുടെ നിരന്തരമായ പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുതിരാത്തതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ എംപി ജലാൽ ഖാദമും സമാനമായ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. യാത്രാ ദൂരത്തിലോ ഡ്രൈവിംഗ് രീതിയിലോ മാറ്റമില്ലാതിരുന്നിട്ടും വാഹനങ്ങളിൽ അടിക്കടി ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഉയർന്ന വില നൽകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഇന്ധനം എന്തുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തീരുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും, സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, ബഹ്റൈൻ ഇന്ധന സബ്സിഡി എടുത്തുകളഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്രോളിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലോ സാന്ദ്രതയിലോ രാസഘടനയിലോ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എംപി അബ്ദുൾ ഹക്കീം അൽ ഷെനോ ചോദിച്ചു. സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള പ്രതിമാസ ഇന്ധന ഉപഭോഗ കണക്കുകളും, ഇതിലൂടെ ഖജനാവിലുണ്ടായ വരുമാന വ്യത്യാസവും വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ധനവില വർദ്ധനവ് കുടുംബങ്ങളെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും വ്യാപാര-നിക്ഷേപ-ടൂറിസം മേഖലകളെയും എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാർ പഠനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം തേടി.