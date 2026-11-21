യു.എൻ ഇ-ഗവൺമെന്റ് സൂചിക; ചരിത്രനേട്ടവുമായി ബഹ്റൈൻ, ആഗോളതലത്തിൽ 14ാം സ്ഥാനംtext_fields
മനാമ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക കാര്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ 2026-ലെ ഇ-ഗവൺമെന്റ് വികസന സൂചികയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 14-ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ബഹ്റൈൻ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. 2024-ലെ റാങ്കിംഗിനേക്കാൾ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബഹ്റൈൻ, ഉയർന്ന റേറ്റിംഗുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.
0.9420 എന്ന മികച്ച മൊത്തത്തിലുള്ള സൂചികാ സ്കോറാണ് ബഹ്റൈൻ നേടിയത്. എല്ലാ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലും രാജ്യം വലിയ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി. ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വികസനവും അളക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സർവീസ് സൂചികയിൽ 14 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 0.9552 സ്കോറോടെ ബഹ്റൈൻ ആഗോളതലത്തിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇ-പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സൂചികയിൽ ബഹ്റൈൻ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ, ഇ-ഗവൺമെന്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വികസനം വിലയിരുത്തുന്ന ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൂചികയിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 0.9980 സ്കോറോടെ ബഹ്റൈൻ ആഗോളതലത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നഗരതലത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ വികസനം വിലയിരുത്തുന്ന ലോക്കൽ ഓൺലൈൻ സർവീസ് സൂചികയിൽ 2024-നേക്കാൾ 12 സ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നേറി തലസ്ഥാന നഗരമായ മനാമ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.
യുഎൻ ഇ-ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബഹ്റൈൻ ഇതുവരെ കൈവരിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടമാണിത്. ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതി, സംയോജിത ദേശീയ സംവിധാനങ്ങൾ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം, ബഹ്റൈൻ വിദഗ്ധരുടെ വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവയാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.