ബഹ്റൈൻ-യു.കെ പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കുംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡവും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും തന്ത്രപ്രധാനവുമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ മിലിട്ടറി അക്കാദമി സാൻഡ്ഹേസ്റ്റ് കമാൻഡന്റ് മേജർ ജനറൽ നിക്കോളാസ് കൗളിയുമായി റിഫ കൊട്ടാരത്തിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിരോധ-സൈനിക രംഗങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സഹകരണം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബഹ്റൈൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു. കോംപ്രിഹെൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി എഗ്രിമെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതുലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബഹ്റൈനും റോയൽ മിലിട്ടറി അക്കാദമി സാൻഡ്ഹേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തെ കിരീടാവകാശി എടുത്തുപറഞ്ഞു. ദേശീയ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശീലനത്തിനും പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിനും ഈ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അത്യാധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ-പരിശീലന പരിപാടികളിലൂടെ സൈനിക നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിലും അവരുടെ കാര്യക്ഷമതയും പ്രവർത്തന സജ്ജതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും സാൻഡ്ഹേസ്റ്റ് അക്കാദമി വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
പരസ്പര താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോർട്ട് മന്ത്രി ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംബന്ധിച്ചു.