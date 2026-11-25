സിറ്റിസ്കേപ്പ് ബഹ്റൈൻ 2026ന് തുടക്കം; കിരീടാവകാശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുtext_fields
മനാമ: സഖീറിലെ എക്സിബിഷൻ വേൾഡ് ബഹ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിസ്കേപ്പ് ബഹ്റൈൻ 2026 പ്രദർശനം കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കിരീടാവകാശിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹ്റൈൻ കൈവരിക്കുന്ന സമഗ്ര വികസനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് രാജ്യത്തെ നഗരവികസനവും ശ്രദ്ധേയമായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളുമെന്ന് കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു.
ബഹ്റൈന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണവും മത്സരക്ഷമതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ദേശീയ സംരംഭങ്ങളും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ സംഭാവന എടുത്തുപറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെയും ഈ രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രമുഖ നിക്ഷേപകരെയും ഡെവലപ്പർമാരെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിദഗ്ധരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സിറ്റിസ്കേപ്പ് ബഹ്റൈൻ, പുതിയ സാമ്പത്തിക-നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിറ്റിസ്കേപ്പ് ബഹ്റൈന്റെ അഞ്ചാമത് പതിപ്പാണ് ഇത്തവണ നടക്കുന്നത്.